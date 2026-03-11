Iran xác nhận tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei bị thương

Ngày 11-3, theo tờ Guardian, Đại sứ Iran tại Cyprus Alireza Salarian cho biết tân lãnh tụ tối cao của Iran, Mojtaba Khamenei, đã bị thương trong cuộc tấn công ngày 28-2.

Người dân Iran chúc mừng tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei

Cuộc tấn công xảy ra ngay trong ngày đầu tiên của chiến dịch không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran, khi khu phức hợp chính phủ rộng lớn ở trung tâm Tehran bị nhắm mục tiêu. Vụ tấn công khiến 6 thành viên trong gia đình ông Khamenei thiệt mạng.

Theo đại sứ Alireza Salariancho, tình trạng sức khỏe là lý do khiến ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào kể từ khi chính thức kế nhiệm cha mình vào cuối tuần qua.

Cùng ngày, cố vấn Chính phủ Iran Yousef Pezeshkian, con trai của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei vẫn bình an.

Trước đó, tờ New York Times đưa tin ông Mojtaba Khamenei đã bị thương, trong đó có chấn thương ở chân, đồng thời cho biết ông hiện vẫn tỉnh táo và đang trú ẩn tại một địa điểm an ninh cao, với khả năng liên lạc hạn chế.

Ngày 8-3, Hội đồng chuyên gia Iran đã bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ tối cao mới của đất nước và là lãnh tụ tối cao thứ ba của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

PHƯƠNG NAM