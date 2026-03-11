Tàu hàng Thái Lan bị tấn công gần eo biển Hormuz, 20 thuyền viên được cứu

Theo tờ Bangkok Post, một tàu chở hàng treo cờ Thái Lan đã bị trúng đạn gần eo biển Hormuz vào ngày 11-3, khiến con tàu bốc cháy và buộc nhiều thuyền viên phải rời tàu khẩn cấp.

Tàu Mayuree Naree bốc cháy. Ảnh: BP

Tàu Mayuree Naree do công ty vận tải Precious Shipping Plc của Thái Lan vận hành, đang trên hành trình từ cảng Khalifa của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tới cảng Kandla ở bang Gujarat, Ấn Độ.

Theo Trung tâm Kiểm soát tàu thuyền và giao thông hàng hải của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, con tàu bị tấn công khoảng 11 giờ 10 (giờ Thái Lan) sau khi đi qua eo biển Hormuz.

Hai vật thể được cho là tên lửa đã đánh trúng phần thân tàu phía trên mực nước, gây ra các vụ nổ ở khu vực đuôi tàu và phòng máy, đồng thời làm bùng phát hỏa hoạn. Vụ tấn công khiến phòng máy bị hư hại nghiêm trọng.

Toàn bộ 23 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đều là công dân Thái Lan. Trong số này, 20 người đã rời tàu bằng bè cứu sinh và được Hải quân Oman đưa vào bờ an toàn tại thị trấn Khasab (Oman). 3 thuyền viên còn lại được cho là mắc kẹt trong phòng máy khi vụ nổ xảy ra. Các đơn vị hải quân Oman đang tiếp tục nỗ lực hỗ trợ và tìm cách giải cứu những người này.

Theo các cơ quan an ninh hàng hải quốc tế, tàu Mayuree Naree là 1 trong 3 tàu bị tấn công bằng các vật thể chưa xác định tại khu vực eo biển Hormuz và vùng biển lân cận trong cùng ngày. Trong số này, tàu của Thái Lan được cho là chịu thiệt hại nặng nhất.

Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, kéo theo các hành động đáp trả và làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới.

