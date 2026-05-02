Nhiều nước lên án Israel tấn công đoàn tàu Global Sumud

Ngày 1-5, Ngoại trưởng 12 quốc gia đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công của Israel nhằm vào đoàn tàu Global Sumud (Hạm đội Sumud toàn cầu) - sáng kiến nhân đạo dân sự hòa bình nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với thảm họa nhân đạo tại Dải Gaza.

Người dân nhận thực phẩm cứu trợ tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng 12 nước nhấn mạnh hành vi tấn công tàu và bắt giữ các nhà hoạt động tại vùng biển quốc tế đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đồng thời bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các nhà hoạt động.

Theo RIA Novosti, đoàn tàu gồm 70 tàu từ 70 quốc gia, chở hàng viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza, rời Barcelona (Tây Ban Nha) ngày 15-4 và bị lực lượng Israel bắt giữ tại vùng biển quốc tế gần đảo Crete trong hai ngày 29 và 30-4.

Quân đội Israel đã phá hoại động cơ và hệ thống dẫn đường của những con tàu rồi rút đi. Mặc dù đã trả tự do cho gần 200 người tham gia đoàn tàu, vẫn còn 2 người đang bị đưa về Israel với tư cách là nghi phạm có liên hệ với khủng bố.

KHÁNH HƯNG

