Biến tần Altivar HVAC mới của Schneider Electric giúp tiết kiệm năng lượng hơn 30%

Schneider Electric, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ năng lượng, chính thức ra mắt thế hệ biến tần Altivar HVAC mới, bao gồm hai model ATH200 và ATH600. Sản phẩm giúp tiết kiệm năng lượng hơn 30%, tăng thời gian vận hành của hệ thống và tích hợp mượt mà vào các hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) hiện đại.

Altivar HVAC đáp ứng nhiều môi trường vận hành khác nhau, từ tòa nhà thương mại, thiết bị do các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) chế tạo, cho tới các công trình trọng yếu như bệnh viện, sân bay và trung tâm dữ liệu. Sản phẩm kết hợp giữa khả năng kết nối thông minh, các tính năng bảo vệ mạnh mẽ, tương thích với môi chất lạnh thân thiện với môi trường và sẵn sàng cho yêu cầu an ninh mạng.

Bà Đoàn Thị Hà, Phó Tổng Giám đốc Ngành hàng Tự động hóa công nghiệp Schneider Electric cho biết: “Với dòng biến tần Altivar HVAC mới, chúng tôi đang định nghĩa lại tiêu chuẩn về hiệu suất, độ tin cậy và an toàn cho các hệ thống HVAC hiện đại, giúp các tòa nhà và công trình hạ tầng vận hành năng lượng hiệu quả và thông minh hơn. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng tối ưu chi phí vận hành và thực hiện các cam kết giảm phát thải, đây là một giải pháp thực tế, hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà sản xuất và đơn vị vận hành tiến xa hơn trên hành trình đó”.

Những điểm nổi bật của dòng biến tần Altivar HVAC: Đơn giản hóa việc lắp đặt: Sản phẩm tích hợp sẵn bộ lọc tương thích điện từ (EMC), bảo vệ nhiệt động cơ, giao thức truyền thông Modbus và BACnet, không cần lắp thêm công tắc ngoài và giảm độ phức tạp của hệ thống dây dẫn. Thiết kế gọn gàng: Kích thước tủ đồng nhất 200mm, sử dụng vật liệu tuân thủ các tiêu chuẩn REACH, RoHS và ASI, hỗ trợ triển khai nhanh và thực hành xây dựng bền vững hơn. Bảo vệ an ninh mạng: Altivar HVAC đạt chứng nhận an ninh mạng IEC 62443-4-2 Security Level 1, có cơ chế kiểm tra toàn vẹn firmware và khả năng nâng cấp firmware. Tương thích các môi chất lạnh thế hệ mới thân thiện môi trường: Sản phẩm hỗ trợ các loại môi chất làm lạnh có chỉ số tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) thấp đang được sử dụng trong các hệ thống làm lạnh, bơm nhiệt và hệ thống HVAC hiện đại. Các biến tần Altivar HVAC hoạt động cùng bộ điều khiển Modicon M172/M173 và màn hình Harmony HMI của Schneider Electric, tạo thành một hệ sinh thái HVAC hoàn chỉnh. Model ATH200 được tối ưu cho các nhà sản xuất OEM và thiết bị HVAC nhỏ gọn, giúp rút ngắn chu kỳ thiết kế, đáp ứng các tiêu chuẩn mới về phát triển bền vững. Trong khi đó, ATH600 phù hợp với các công trình trọng yếu và tòa nhà hiệu năng cao, nơi đòi hỏi khả năng điều khiển tiên tiến, vận hành liên tục và tích hợp sâu với toàn hệ thống.

BÌNH LÂM