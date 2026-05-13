OPPO Enco Clip2: Cao cấp cùng chất âm Dynaudio ấn tượng

Nếu OPPO Enco Clip đời đầu là bước thử nghiệm thú vị với thiết kế tai nghe kẹp tai, thì OPPO Enco Clip2 cho thấy hãng đang muốn hoàn thiện dòng sản phẩm này một cách nghiêm túc hơn.

OPPO Enco Clip2 đã mang đến nhiều thay đổi tích cực nếu so với thế hệ trước

Thế hệ mới vẫn giữ kiểu đeo không nhét tai, phù hợp cho người cần sự thoải mái và nhận biết môi trường xung quanh, nhưng được bổ sung thêm nhiều nâng cấp về âm thanh, kết nối, AI và thời lượng pin.

Ngay khi cầm trên tay OPPO Enco Clip2, điểm gây ấn tượng đầu tiên là phần hộp sạc có thiết kế dạng viên sỏi bo tròn khá mềm mại. Hộp sạc của OPPO Enco Clip2 trông gọn, liền lạc và có cảm giác cầm nắm rất dễ chịu.

Nhìn từ mặt trước, hộp sạc có logo OPPO đặt ở trung tâm, bên dưới là một đèn LED nhỏ để hiển thị trạng thái kết nối hoặc sạc. Đường cắt ngang giữa nắp và thân hộp được xử lý khá gọn, không làm tổng thể bị rối. Khi xoay sang cạnh bên, hộp sạc có độ dày vừa phải, các cạnh được bo cong mạnh nên khi bỏ túi quần hoặc cầm trên tay sẽ ít tạo cảm giác cấn.

Ở cạnh dưới, OPPO bố trí cổng sạc USB-C cùng một nút chức năng nhỏ nằm bên cạnh. Cách bố trí này khá quen thuộc nhưng hợp lý, giúp người dùng dễ thao tác khi cần ghép nối lại tai nghe hoặc kiểm tra trạng thái kết nối.

Điểm đáng chú ý nhất của OPPO Enco Clip2 chắc chắn là thiết kế kẹp tai dạng open-ear, mang đến cảm giác đeo thoải mái và dễ chịu với đại đa số người dùng. Mỗi bên tai nghe có cấu trúc giống một chiếc móc nhỏ ôm quanh vành tai, gồm phần thân phát âm thanh nằm gần ống tai và phần đối trọng phía sau để cố định. Thiết kế này giúp tai thông thoáng hơn và hạn chế cảm giác bí bách khi đeo lâu.

Phần khung nối giữa hai đầu tai nghe được làm dạng vòng cong mềm, liền mạch và có độ hoàn thiện khá tốt. Các chi tiết như lưới loa, lỗ micro và vùng tiếp xúc tai được bố trí gọn gàng, không tạo cảm giác thô. Tổng thể tai nghe nhỏ hơn so với tưởng tượng khi đặt cạnh ngón tay, vì vậy khi đeo lên tai, sản phẩm không quá lộ hay gây cảm giác nặng nề.

Về trải nghiệm đeo, OPPO Enco Clip2 cho cảm giác khá nhẹ và ôm tai tự nhiên. Khi đeo thực tế, tai nghe nằm ở vị trí vành tai dưới, không che kín tai nên người dùng vẫn có thể nghe được âm thanh môi trường xung quanh. Đây là điểm phù hợp với những ai thường nghe nhạc khi đi bộ, làm việc văn phòng hoặc cần giao tiếp nhanh mà không phải tháo tai nghe liên tục.

Mặt sau của hộp sạc có thêm dòng chữ “Co-created with Dynaudio”, nhấn mạnh yếu tố âm thanh được tinh chỉnh cùng thương hiệu âm thanh Đan Mạch, đây là điều mới mẻ.

OPPO Enco Clip2 được trang bị hệ thống driver kép gồm màng loa dynamic 11mm và 9mm. Theo thông số từ OPPO, tai nghe có dải tần đáp ứng 20Hz–40kHz, hỗ trợ codec LHDC 5.0, AAC và SBC. Đây là cấu hình khá nổi bật với một mẫu tai nghe open-ear, vốn thường bị giới hạn về độ dày âm và khả năng tái tạo bass.

Điểm cộng lớn là phần âm thanh được tinh chỉnh bởi Dynaudio. Với kiểu tai nghe dạng mở, chất âm của OPPO Enco Clip2 nhiều khả năng sẽ hướng đến sự thoáng, dễ nghe và giàu chi tiết hơn là tạo cảm giác bass dồn dập như tai nghe in-ear. OPPO cũng nhấn mạnh hệ thống màng loa kép kết hợp DAC kép giúp âm cao rõ hơn, âm trầm có lực hơn và tổng thể cân bằng hơn.

Về kết nối, OPPO Enco Clip2 dùng Bluetooth 6.1, hỗ trợ kết nối đa thiết bị. Anh em có thể kết nối cùng lúc với điện thoại và máy tính bảng hoặc laptop, sau đó chuyển đổi linh hoạt khi có cuộc gọi đến. Ngoài ra, còn có thể kết nối tai nghe với ứng dụng HeyMelody để điều khiển chuyên sâu thêm các tính năng.

Giao diện điều khiển của OPPO Enco Clip2 được chia khá rõ ràng, có thể truy cập nhanh các mục như OPPO Alive Audio, Sound Master EQ, Hi-Res mode, Game mode, Sound space và Earbud fall detection. Cách sắp xếp này giúp việc tùy chỉnh tai nghe trở nên dễ hiểu, kể cả với người không quá rành công nghệ.

Khả năng đàm thoại là một điểm được OPPO đầu tư khá mạnh. Sản phẩm có chip AI 6nm 4 nhân, NPU chuyên dụng, công nghệ dẫn truyền âm qua xương VPU và thuật toán tăng cường cuộc gọi bằng AI. Theo công bố của OPPO, hệ thống này giúp giọng nói rõ hơn trong các môi trường nhiều tiếng ồn như đường phố, nhà ga hoặc tàu điện ngầm.

Ngoài ra, tai nghe còn hỗ trợ thao tác chạm để gọi nhanh Gemini, Spotify, dịch thuật AI hoặc điều khiển chụp ảnh từ xa trên một số thiết bị OPPO tương thích. Tính năng dịch thuật AI khả dụng trên một số thiết bị OPPO chạy ColorOS 15.0.1 trở lên, vì vậy người dùng cần kiểm tra thiết bị trước khi xem đây là tính năng mua máy bắt buộc.

Một tính năng khá hay là cảnh báo rơi thông minh. Nếu một bên tai nghe vô tình rơi khỏi tai, bên còn lại sẽ phát âm báo để người dùng nhận biết. Với một mẫu tai nghe nhỏ, nhẹ và đeo “gần như không cảm nhận”, đây là chi tiết rất đáng giá trong sử dụng hàng ngày.

Thời lượng pin là một trong những điểm sáng của OPPO Enco Clip2. Theo thông số chính thức, tai nghe có viên pin 58mAh mỗi bên, hộp sạc 530mAh. Ở chế độ AAC, sản phẩm có thể nghe nhạc khoảng 9.5 giờ chỉ với tai nghe và tối đa 40 giờ khi dùng kèm hộp sạc. Nếu bật LHDC, thời lượng đạt khoảng 8 giờ với tai nghe và 36 giờ khi dùng cùng hộp sạc...

Đây là kiểu tai nghe phù hợp với những người nghe nhạc khi làm việc, tập luyện nhẹ hoặc di chuyển ngoài trời. Vì không bịt kín ống tai, tai nghe giúp người dùng nhận biết tiếng xe, tiếng gọi hoặc âm thanh môi trường xung quanh tốt hơn. Cho nên đây là một mẫu tai nghe rất đáng cân nhắc nếu người dùng đang tìm kiếm sản phẩm open-ear có thiết kế đẹp, đeo thoải mái và nhiều tính năng thông minh…

KIM THANH