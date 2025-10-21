Thế giới

Kế hoạch thượng đỉnh Mỹ - Nga có nguy cơ bị trì hoãn

SGGPO

Theo CNN, kỳ vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Budapest với người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã bị đình trệ sau khi cuộc họp chuẩn bị giữa các cố vấn đối ngoại cấp cao của hai bên trong tuần này bị hoãn lại.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm
CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết, lý do hoãn cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chưa được làm rõ. Một nguồn tin cho rằng, hai bên có khác biệt về kỳ vọng đối với việc chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Trước đó, các nguồn tin cho biết, ông Rubio dự kiến gặp ông Lavrov vào ngày 23-10.

CNN cho hay, ông Marco Rubio và ông Sergey Lavrov có thể sẽ điện đàm lại trong tuần này, sau cuộc gọi ngày 20-10 mà Moscow mô tả là “mang tính xây dựng”. Tuy nhiên, ông Marco Rubio được cho là khó có khả năng đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào tuần tới.

Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra bình luận, trong khi CNN nhận định cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng được xem là bước chuẩn bị then chốt cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga lần thứ hai trong năm nay. Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất qua điện đàm hôm 16-10 về việc sớm gặp nhau tại thủ đô Budapest của Hungary.

VIỆT LÊ

