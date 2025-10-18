Tổng thống Mỹ cân nhắc việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Washington, D.C., ngày 17-10-2025. Ảnh: GETTY IMAGES

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã có những cuộc điện đàm hiệu quả với ông chủ Nhà Trắng vào các ngày 11 và 12-10, bàn về hệ thống phòng không của Ukraine và các năng lực tấn công tầm xa. Ông Zelensky hy vọng sẽ thảo luận chi tiết hơn những chủ đề “nhạy cảm” này với Tổng thống Mỹ khi gặp trực tiếp. Kiev muốn tăng cường khả năng tấn công nhắm vào hệ thống hạ tầng năng lượng của Nga, trong khi phòng không là yếu tố sống còn để chống lại các đợt không kích ngày càng gia tăng vào hệ thống năng lượng của Ukraine.

Theo Hãng tin BBC, Tổng thống Mỹ có phần làm người đồng cấp Ukraine bất ngờ chỉ một ngày trước khi ông Zelensky đến Nhà Trắng. Theo đó, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông chủ Nhà Trắng cho biết dự định gặp ông chủ Điện Kremlin tại Hungary sau khoảng 2 tuần nữa để thảo luận về các biện pháp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, một phái đoàn cố vấn cấp cao của hai nước sẽ gặp nhau tại một địa điểm chưa được tiết lộ trong tuần tới. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ dẫn đầu phái đoàn của Mỹ.

Cũng theo BBC, sau nhiều ngày ám chỉ về việc cho phép bán tên lửa Tomahawk cho Ukraine, đầu tuần này, khi được hỏi liệu có cung cấp tên lửa cho Ukraine hay không, Tổng thống Mỹ trả lời: “Để xem… Có thể”. Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng này sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga, Tổng thống Trump nói: “Không thể làm cạn kiệt kho tên lửa Tomahawk của Mỹ. Chúng ta cần chúng”. Với những diễn biến mới nhất này, nhiều ý kiến cho rằng dường như Tổng thống Donald Trump muốn tìm hướng giải quyết thông qua đối thoại như cách đã làm với thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza mới đây.

MINH CHÂU