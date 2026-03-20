Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành thực hiện theo phương thức đối tác công tư.

Tuyến metro kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ngày 20-3, UBND TPHCM ban hành văn bản số 2105/UBND-DA về thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 6-2-2026 của HĐND TPHCM. Nghị quyết liên quan dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn hai tỉnh, thành.

Theo đó, Sở Tài chính TPHCM được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, cùng các đơn vị liên quan để triển khai dự án đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo Luật Đường sắt năm 2025, nghị quyết của Quốc hội và các quy định pháp luật hiện hành.

Cạnh đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm UBND TPHCM giao Sở Tài chính TPHCM là tham mưu việc tách riêng nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TPHCM thành dự án độc lập; đồng thời đề xuất các chủ đầu tư và kế hoạch chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Sở Xây dựng TPHCM được giao phối hợp Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thống nhất các nội dung liên quan tiến độ, hướng tuyến, phương án công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả kinh tế – kỹ thuật và thuận lợi trong khai thác, vận hành tuyến metro kéo dài.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM khẩn trương hoàn thiện, trình duyệt các đồ án quy hoạch có liên quan, bảo đảm điều kiện pháp lý để dự án được triển khai thuận lợi. Cùng với đó, phối hợp Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thống nhất phương án tuyến, đảm bảo kết nối đồng bộ và không gây xung đột với các dự án lân cận.

Sở NN-MT TPHCM được giao phối hợp khẩn trương triển khai các thủ tục về môi trường, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, bảo đảm đồng bộ tiến độ với các bước chuẩn bị và khởi công dự án, không làm ảnh hưởng tiến độ chung.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo nhằm đảm bảo dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên hoàn thành đúng tiến độ, góp phần nâng cao năng lực vận tải kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của TPHCM và tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn tới.

QUỐC HÙNG