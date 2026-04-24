Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiên quyết loại bỏ việc đăng ký dự án mang tính chất "giữ chỗ"

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ đến các tỉnh thành. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh thành.

Hội nghị tập trung trao đổi, kiểm điểm tình hình; đánh giá toàn diện, cụ thể, thực chất các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công; xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; phân tích các bài học kinh nghiệm; đề xuất giải pháp đột phá, khả thi, hiệu quả để tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công…

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao là trên 1 triệu tỷ đồng, chiếm gần 35,5% tổng chi ngân sách nhà nước, cao hơn năm 2025 (30,6%). Hết quý 1-2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng so với cùng kỳ năm 2025 (9,7%).

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì và phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đến hết ngày 15-4, giải ngân gần 127.400 tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch Thủ tướng giao (trong đó, vốn ngân sách Trung ương trên 34.800 tỷ đồng, đạt 9,6%; vốn ngân sách địa phương trên 92.500 tỷ đồng, đạt 14,2%).

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ xác định đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của năm 2026 và cả nhiệm kỳ; là công cụ điều hành vĩ mô; là động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Đầu tư công phải thực sự giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt, lan tỏa đầu tư toàn xã hội; phải là vốn mồi để huy động các nguồn lực xã hội...

Về tình hình giải ngân đầu tư công năm 2026, Thủ tướng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao 7 bộ, cơ quan và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao hơn mức bình quân chung cả nước; nghiêm khắc phê bình 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước. Kết quả giải ngân đầu tư công đã được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và sẽ được tiếp tục công khai hàng tháng.

Theo Thủ tướng, nguyên nhân giải ngân chậm có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu (vì cùng một mặt bằng pháp lý, có bộ, ngành, địa phương giải ngân tốt nhưng có bộ, ngành, địa phương giải ngân chậm).

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì và phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là việc lựa chọn dự án đầu tư thực sự cần thiết, hiệu quả; kiên quyết loại bỏ việc đăng ký dự án mang tính chất "giữ chỗ", tình trạng "vốn chờ dự án".

Thủ tướng chỉ đạo phân bổ ngay đối với kế hoạch vốn năm 2026 đã được giao nhưng đến nay chưa phân bổ chi tiết cho nhiệm vụ, dự án; đến hết ngày 10-5, bộ, cơ quan, địa phương nào chưa phân bổ hết thì phải có văn bản báo cáo rõ lý do, nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15-5. Bộ Tài chính tổng hợp, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý số vốn chưa phân bổ chi tiết trong tháng 5.

Bộ Tài chính chủ trì, khẩn trương nghiên cứu xây dựng phương án chấm điểm (KPI) việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-5.

Thủ tướng nêu rõ, đảm bảo bố trí vốn tập trung, trọng điểm, kiên quyết chống dàn trải, manh mún; tổng số dự án giai đoạn 2026-2030 giảm ít nhất 30% so với giai đoạn 2021-2025 (cả ở Trung ương và địa phương).

Thủ tướng yêu cầu tạo chuyển biến rõ rệt trong giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

PHAN THẢO