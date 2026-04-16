TPHCM: Chuyển nhiều dự án đầu tư công sang đối tác công tư

TPHCM chủ trương thay đổi phương thức đầu tư nhiều dự án quy mô lớn, từ đầu tư công sang đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) hoặc hình thức phù hợp khác.

Theo thông tin từ Sở VH-TT, các dự án được TPHCM chủ trương thay đổi phương thức đầu tư gồm Cung Thiếu nhi; Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch; Tượng đài Thống Nhất.

Việc chuyển đổi phương thức đầu tư từ đầu tư công sang PPP hoặc hình thức khác nhằm bảo đảm hài hòa tổng thể kiến trúc và cảnh quan khu vực Trung tâm Chính trị - Hành chính, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhanh - đẹp - hiệu quả hơn, sớm đưa vào khai thác phục vụ nhân dân thành phố.

Trước đó, liên quan các dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã thống nhất chủ trương giao nhà đầu tư nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng quảng trường trung tâm thành phố và trung tâm hành chính của thành phố, dự án công viên bờ sông theo hình thức hợp đồng BT. Các hạng mục bao gồm trung tâm hành chính, quảng trường trung tâm, tượng đài Thống Nhất, nhà hát, công viên bờ sông… Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao Sở Tài chính rà soát, đảm bảo thủ tục chặt chẽ để kịp khởi công, động thổ dịp chào mừng ngày 30-4 năm nay.

Liên quan dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Về danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho các hợp đồng BT dự án, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã giao Sở NN-MT khẩn trương tham mưu để trình HĐND TPHCM tại kỳ họp gần nhất. Trong đó, đồng chí lưu ý đảm bảo đầy đủ quy trình, thủ tục, đúng thẩm quyền theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh được giao theo dõi, chỉ đạo liên quan công tác triển khai dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa; xây dựng quảng trường trung tâm TP, Trung tâm hành chính của TP và dự án công viên bờ sông.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh được phân công theo dõi, chỉ đạo liên quan lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư thuộc dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc và dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa.

KHÁNH CHÂU