Đề xuất đầu tư cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu hơn 3.100 tỷ đồng

UBND TPHCM vừa công bố danh mục khoảng 250 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, trong đó dự án cảng tàu khách quốc tế tại Vũng Tàu với tổng vốn gần 3.150 tỷ đồng được xem là điểm nhấn, góp phần nâng tầm du lịch tàu biển khu vực phía Nam.

Theo danh mục kêu gọi đầu tư, ở nhóm cảng biển – logistics, TPHCM đề xuất 6 dự án, gồm các bến cảng, cảng khách quốc tế và trung tâm logistics. Đáng chú ý là dự án cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu, được kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch tàu biển và tăng khả năng kết nối vùng.

Dự án có quy mô khoảng 73,24ha, gồm khu nhà ga hành khách, bãi đỗ xe, hệ thống giao thông nội bộ, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật. Khu bến cảng có cầu cảng dài 420m, có thể tiếp nhận tàu khách trọng tải đến 225.000 GT; khu bến du thuyền dự kiến sức chứa khoảng 280 chiếc.

Ngoài ra còn có hệ thống cầu dẫn, khu nước đậu tàu, hành lang an toàn, vũng quay tàu kết nối luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải và các hạng mục dịch vụ, vui chơi giải trí trên biển.

Phối cảnh cảng tàu khách quốc tế tại Vũng Tàu

Về lĩnh vực dự án thu hút đầu tư, thành phố khuyến khích đầu tư các dự án phù hợp định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045, ưu tiên đầu tư công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Trong lĩnh vực dịch vụ – du lịch, TPHCM định hướng phát triển du lịch gắn với công nghiệp văn hóa, giải trí, khách sạn cao cấp; đồng thời thu hút đầu tư hạ tầng du lịch đồng bộ, hình thành các sản phẩm liên kết vùng, nâng cao sức hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

THÀNH HUY