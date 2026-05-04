Lâm Đồng xúc tiến triển khai Khu kinh tế ven biển phía Nam quy mô khoảng 75.000ha

Ngày 4-5, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương làm việc với tỉnh Lâm Đồng về triển khai Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam và các dự án động lực khu vực ven biển của tỉnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cùng lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng khảo sát một số dự án ven biển của tỉnh

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, khu vực ven biển của tỉnh đang được định hướng phát triển với 3 không gian động lực chính, gồm: dọc tuyến ĐT.706B, khu vực Hòa Thắng và Bưng Thị - Tà Kóu. Các khu vực này hiện quy tụ khoảng 19 dự án, với tổng diện tích gần 22.000ha, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược.

Cụ thể, khu vực dọc tuyến ĐT.706B có 8 dự án, quy mô 1.305ha; khu vực Bưng Thị - Tà Kóu có 6 dự án, quy mô 13.957ha; khu vực Hòa Thắng có 5 dự án, quy mô 6.776ha.

Tỉnh Lâm Đồng đang lập Đề án Khu kinh tế ven biển phía Nam với quy mô khoảng 75.000ha, gồm 67.000ha đất liền và 8.000ha mặt biển, trải rộng trên các địa bàn Sơn Mỹ, Hàm Tân, Tân Minh, Tân Hải, Phước Hội và La Gi.

Khu kinh tế này có lợi thế kết nối với các trục giao thông quan trọng như cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 1, quốc lộ 55, các tuyến liên vùng; đồng thời gần các đầu mối logistics lớn như cảng Cái Mép, sân bay Phan Thiết, sân bay Long Thành và TPHCM.

Theo định hướng quy hoạch, khu kinh tế dự kiến hình thành 12 khu công nghiệp với diện tích 8.560ha, 11 cụm công nghiệp với diện tích 481ha, cùng tổ hợp cảng biển - logistics tại Sơn Mỹ, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn và sản lượng hàng hóa hàng triệu tấn mỗi năm.

Khu vực này cũng gắn với Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ, kho cảng LNG, các dự án năng lượng tái tạo, đồng thời phát triển du lịch - dịch vụ ven biển. Tổng thể khu kinh tế dự kiến thu hút khoảng 210 dự án đầu tư.

Đến nay, bộ máy chính quyền hai cấp tại tỉnh Lâm Đồng đã được kiện toàn, hoạt động ổn định; cải cách hành chính và chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp; đã cấp phép 3 dự án với tổng vốn 365 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao nỗ lực của Lâm Đồng trong thu hút đầu tư, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và xử lý khó khăn cho các dự án. Đồng chí nhấn mạnh, khu vực ven biển là không gian phát triển quan trọng; các dự án động lực sẽ đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng lưu ý, Lâm Đồng cần đặc biệt chú trọng hai vấn đề cốt lõi là kết nối giao thông và hạ tầng cấp thoát nước, xử lý rác thải. Trước mắt, tỉnh cần sớm hoàn chỉnh quy hoạch chung sau sáp nhập, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch vùng, quy hoạch ngành và các địa phương lân cận.

Đồng chí cũng đề nghị tỉnh rà soát, hoàn thiện báo cáo, phân loại rõ khó khăn thuộc thẩm quyền địa phương và những vấn đề cần Trung ương hỗ trợ; tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc dự án và xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, Lâm Đồng cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên rừng, quy hoạch vùng nông nghiệp, quản lý khoáng sản; chủ động đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù và tăng cường liên kết hạ tầng với các địa phương như Đồng Nai, TPHCM, Khánh Hòa, nhằm tạo động lực phát triển bền vững.

TIẾN THẮNG