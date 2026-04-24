TPHCM tự tin có thể giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Là địa phương có quy mô vốn đầu tư công lớn nhất cả nước, tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, năm 2026, TPHCM được Thủ tướng giao kế hoạch vốn 147.599 tỷ đồng. Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến nay, TPHCM đã giải ngân được khoảng 16.500 tỷ đồng (11,2%). Còn theo thống kê của TPHCM, đến hết ngày 30-4, sẽ giải ngân được 22.000 tỷ đồng, khoảng 15% kế hoạch.

TPHCM ý thức rõ việc được giao vốn lớn là một cơ hội để tập trung thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược. TPHCM có 46 công trình trọng tâm, trọng điểm được giao vốn trên 500 tỷ đồng, chiếm khoảng 53% cơ cấu tổng vốn, đang được tập trung triển khai. Trong đó, có các dự án rất lớn TPHCM đang tháo gỡ để đảm bảo giải ngân ngay trong tháng 5 như tuyến Metro số 2 (ngay đầu tháng 5 có thể giải ngân 7.000 tỷ đồng).

Thời gian tới, TPHCM tiếp tục cân đối thêm một số nguồn thu khác để tăng tổng kế hoạch vốn năm 2026 thêm khoảng 17.000 tỷ đồng, nâng lên thành 164.000 tỷ đồng, trong đó có một số nguồn vốn tập trung cho giải phóng mặt bằng, các công trình chính, công trình chiến lược cũng như vốn đối ứng cho 21 dự án đối tác công tư (khoảng hơn 14.000 tỷ đồng) để đảm bảo vốn mồi.

Theo đồng chí Bùi Xuân Cường, đến thời điểm này, giải ngân của TPHCM tốt hơn những năm trước. TPHCM hoàn toàn tự tin có thể giải ngân 100% vào cuối năm. Tương tự các địa phương hợp nhất, TPHCM phải cơ cấu lại các ban quản lý dự án. Trước đây có 10 ban quản lý dự án chuyên ngành, hiện đã sắp xếp còn 4 ban; 71 ban khu vực, bồi thường giải phóng bằng, chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất, ban quản lý dự án của các quận, huyện trước đây, hiện sắp xếp lại thành 37 ban. TPHCM tập trung hoàn thiện, tháo gỡ hết những vướng mắc, nhất là trong việc sắp xếp các chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ.

TPHCM đã phân công các Phó Chủ tịch UBND TP trực tiếp phụ trách về công tác giải ngân giải phóng mặt bằng, về đầu tư công; có các tổ giải ngân, tinh thần là tháo gỡ tại chỗ, quyết định tại chỗ.

Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân nhanh hơn, bảo đảm tiến độ công trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường kiến nghị Chính phủ sớm giao vốn trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cho các địa phương nhằm bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm, như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Về vấn đề vật liệu xây dựng, đồng chí Bùi Xuân Cường kiến nghị Chính phủ ban hành quy định thống nhất, hoặc giao Bộ Xây dựng sớm có thông tư hướng dẫn, tương tự quy định năm 2008 về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng khi giá nguyên vật liệu biến động. Đồng chí cho biết, gần 20 năm qua việc kiểm soát cơ bản ổn định, nhưng hiện nay đã xuất hiện tình huống tương tự năm 2008, nên cần có hướng dẫn kịp thời để các địa phương triển khai.

TPHCM cũng kiến nghị, bên cạnh hướng dẫn đối với các dự án đầu tư công, cần bổ sung quy định áp dụng cho các dự án PPP có phần vốn Nhà nước tham gia, nhằm tháo gỡ khó khăn chung do biến động giá nguyên vật liệu đang ảnh hưởng lớn đến tiến độ nhiều công trình thời gian qua.

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 15-4, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì 7 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước (bao gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, TP Hà Nội, Lạng Sơn, TP Hải Phòng, Cà Mau, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Lai Châu, Tuyên Quang, Gia Lai, TP Huế, Lào Cai, Phú Thọ, Khánh Hòa, An Giang). Bên cạnh đó, vẫn còn 28 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp, dưới bình quân chung cả nước (trong đó, một số bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1% và chưa giải ngân gồm: Bộ Ngoại giao, Bộ GD-ĐT, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Phát triển Việt Nam…).

