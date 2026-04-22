Novaland đề xuất đầu tư tổ hợp đô thị tại Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng)

Chiều 22-4, xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã có buổi làm việc với các sở ngành, địa phương giáp ranh và Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland) về thu hút đầu tư, định hướng chung quy hoạch.

Danh thắng quốc gia thác Voi tại trung tâm xã Nam Ban Lâm Hà

Tại buổi làm việc, chuyên gia, nhà quản lý đã phân tích các thế mạnh, ưu điểm của xã Nam Ban Lâm Hà trong việc xây dựng hướng đi phát triển cho địa phương trong tương lai.

Theo ông Phạm S, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cố vấn cấp cao Trường Đại học Yersin Đà Lạt, xã Nam Ban Lâm Hà có địa hình tương đối bằng phẳng, xen kẽ vùng đồi thấp và thung lũng, có độ cao trung bình 900-1.000m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình duy trì ở mức lý tưởng từ 18-25 độ C, có lợi thế để phát triển các dự án đô thị sinh thái thông minh trên nền tảng công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; phát triển du lịch xanh; kết nối liên kết vùng. Riêng đối với lĩnh vực du lịch xanh, xã Nam Ban Lâm Hà cần hướng đến khai thác du lịch canh nông, du lịch chăm sóc sức khỏe, dịch vụ “chữa lành”.

Đồng quan điểm, ông Park Woung, Giám đốc xúc tiến đầu tư Tập đoàn Novaland cho biết, xã Nam Ban Lâm Hà có điều kiện khí hậu lý tưởng, gần sân bay Liên Khương, phù hợp phát triển nền “kinh tế bạc”, cụ thể là thực hiện các mô hình kinh tế, du lịch phục vụ thế hệ trên 55 tuổi.

Ông Nguyễn Ngọc Huy, Phó Giám đốc Viện Kiến trúc Quốc gia cho rằng, việc hình thành được mô hình kinh tế nghỉ dưỡng sẽ giảm tải cho Đà Lạt nhờ vị thế địa lý rất thuận lợi (giáp ranh với các phường Đà Lạt), tiếp giáp khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, nằm gần sân bay quốc tế Liên Khương (hơn 10km), cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, Liên Khương – Prenn. Tuy nhiên, địa phương không nên đi theo những mô hình du lịch cao cấp, mà hướng theo các mô hình du lịch sinh thái.

Bí thư Đảng uỷ xã Nam Ban Lâm Hà Nguyễn Văn Châu Bí thư Đảng ủy xã Nam Ban Lâm Hà Nguyễn Văn Châu cho biết, địa phương mong muốn xây dựng mô hình phát triển có tính liên kết vùng với các địa phương khác. Vừa qua, xã đã có tờ trình mở tuyến đường chiến lược kết nối trực tiếp từ xã đến quốc lộ 20, quốc lộ 27 và nút giao đường cao tốc Liên Khương – Prenn, rút ngắn khoảng cách kết nối trung tâm xã với sân bay Liên Khương. Sau buổi làm việc, xã Nam Ban Lâm Hà sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp, đề xuất của các sở ngành, chuyên gia, Tập đoàn Novaland để hoàn thiện quy hoạch xã, thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Xã Nam Ban Lâm Hà được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Đông Thanh, Mê Linh, Gia Lâm, thị trấn Nam Ban của huyện Lâm Hà trước đây. Địa phương có tổng diện tích tự nhiên hơn 117km2, trong đó diện tích đất lâm nghiệp hơn 3.000ha, dân số hơn 31.000 người. Tại buổi làm việc, Tập đoàn Novaland kiến nghị xây dựng mô hình đô thị phức hợp tại khu vực xã Nam Ban Lâm Hà và mở rộng, kết nối cao tốc Liên Khương – Prenn với quy mô dự kiến từ 5.000 – 7.000ha, trong đó có khu đô thị thông minh, từ đó giảm tải cho áp lực đô thị hóa các khu vực trung tâm Đà Lạt. Khu du lịch nghỉ dưỡng đa chức năng (tại xã Hiệp Thạnh giáp với xã Nam Ban Lâm Hà)...

ĐOÀN KIÊN