Xã Minh Thạnh: Đưa chính sách đến đồng bào Chăm

Từ sinh kế, giáo dục, sức khỏe đến tuyên truyền pháp luật bằng tiếng Chăm, xã Minh Thạnh (TPHCM) đang đưa chính sách đến gần bà con bằng những việc làm thiết thực. Vai trò người có uy tín được phát huy, góp phần tạo đồng thuận xây dựng quê hương.

Lãnh đạo xã Minh Thạnh tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số Chăm ở ấp Hòa Lộc

Chăm lo từ những điều thiết thực

Về ấp Hòa Lộc, nơi cộng đồng Chăm sinh sống đông nhất ở xã Minh Thạnh, những mái nhà nằm xen giữa khu dân cư. Người trồng cao su, điều, mì; người làm công nhân, buôn bán… Mỗi gia đình một công việc nhưng cùng gắn bó với địa phương.

Xã Minh Thạnh hiện có 431 hộ, 1.473 người dân tộc thiểu số; trong đó cộng đồng Chăm có 138 hộ, 456 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống tại ấp Hòa Lộc. Cộng đồng Chăm hiện còn 1 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Giáo cả Mách A Min, người có uy tín tại địa phương, là cầu nối giữa chính quyền và bà con. Trong các dịp lễ, địa phương đều đến thăm hỏi, chúc mừng thể hiện sự gần gũi, sẻ chia từ cơ sở.

Điều địa phương hướng đến không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà tạo điều kiện để người dân có sinh kế, việc làm, từng bước vươn lên. Trẻ em đồng bào có hoàn cảnh khó khăn cũng được quan tâm, tạo điều kiện đến trường.

Đoàn y, bác sĩ cùng lãnh đạo phường thăm hỏi, khám bệnh và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số tại ấp Hòa Lộc

Dịp lễ Ramadan, xã tổ chức thăm hỏi, chúc mừng, trao quà cùng nhu yếu phẩm hỗ trợ Thánh đường và bà con. Sự quan tâm đúng lúc góp phần giúp các gia đình thêm ổn định, đồng thời thể hiện sự đồng hành của địa phương.

Ông Sa Lim, đồng bào Chăm ở ấp Hòa Lộc, chia sẻ: “Chính quyền thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ, động viên nên bà con rất phấn khởi. Bà con mong tiếp tục được tạo điều kiện về sinh kế, việc làm để ổn định cuộc sống và góp sức xây dựng địa phương”.

Để chính sách dễ tiếp nhận

Chăm lo đời sống là nền tảng, nhưng để chính sách đi vào cuộc sống, cách tuyên truyền cũng cần phù hợp với từng cộng đồng. Tại ấp Hòa Lộc, xã Minh Thạnh quan tâm hình thức tuyên truyền pháp luật bằng song ngữ Việt - Chăm cho bà con. Cụ thể vừa qua UBND xã Minh Thạnh phối hợp Ban quản trị Thánh đường Hồi giáo Al-Muttaqin tổ chức tuyên truyền song ngữ về các nội dung thiết thực với cuộc sống bà con, như: phòng, chống tội phạm, cảnh giác với lừa đảo trên không gian mạng và phòng, chống sốt xuất huyết.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách đến đồng bào dân tộc thiểu số

Sau phần trình bày bằng tiếng Việt, đại diện Ban quản trị Thánh đường và người có uy tín phiên dịch sang tiếng Chăm. Cùng với tuyên truyền, địa phương tổ chức ra quân hướng dẫn bà con vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, chủ động phòng, chống sốt xuất huyết. Cách làm này giúp những thông tin về pháp luật, phòng chống lừa đảo hay chăm sóc sức khỏe trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn. Quan trọng hơn, mỗi buổi gặp gỡ cũng là dịp để chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Đặc biệt, năm 2026, UBND xã tổ chức đoàn y, bác sĩ đến khám sức khỏe cho đồng bào Chăm ngay tại Thánh đường, tạo thuận lợi để bà con tham gia. Với những trường hợp già yếu, đau bệnh không thể đến điểm khám, đoàn đến tận nhà thăm khám, chăm sóc sức khỏe.

Từ sự gắn kết đó, đồng bào Chăm ngày càng phát huy vai trò trong các công việc chung. Bà con tham gia đại biểu HĐND, MTTQ, các hội, đoàn thể xã và nhiều phong trào tại địa phương. Đội xung kích tình nguyện làng Chăm cũng góp sức tuyên truyền, giữ gìn an ninh trật tự và tham gia hoạt động cộng đồng.

Ở xã Minh Thạnh, chăm lo đồng bào Chăm không chỉ dừng ở hỗ trợ khi khó khăn. Khi chính sách được truyền tải bằng cách phù hợp, người dân được lắng nghe và có điều kiện phát huy vai trò, sự đồng thuận từ cơ sở được bồi đắp, tạo thêm động lực để bà con chung tay xây dựng quê hương.

Địa phương tiếp tục ưu tiên chăm lo đời sống, sinh kế, giáo dục, y tế; đồng thời phát huy người có uy tín, đổi mới tuyên truyền để đồng bào Chăm hiểu, đồng thuận, chủ động tham gia và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Thạnh

VĂN SƠN