Những người làm đẹp phố phường dịp lễ

Sáng 2-9, trong khi nhiều người đang còn nghỉ lễ thì lực lượng công nhân môi trường tại nhiều xã phường trên địa bàn TPHCM vẫn miệt mài thu gom rác thải sinh hoạt, góp phần giữ gìn vệ sinh phố phường luôn sạch đẹp.

Video: Công nhân môi trường làm việc xuyên lễ

Tại đường Bình Hòa 04 (phường Bình Hòa), từ sáng sớm, anh Đặng Hoàng Chiêu, công nhân Xí nghiệp thu gom rác thải B.H, cùng đồng nghiệp đã điều khiển xe chuyên dụng đến từng điểm tập kết rác của các hộ gia đình để thu gom. Các anh chị công nhân cẩn thận chuyển từng thùng rác lên xe, hạn chế nước rỉ và rác rơi vãi ra đường.

Anh Đặng Hoàng Chiêu, thu gom, vận chuyển rác thải trên tuyến Bình Hòa 4, phường Bình Hòa. Ảnh: XUÂN TRUNG

Anh Chiêu cho biết, dù ngày lễ nhưng việc thu gom rác vẫn duy trì xuyên suốt. Do lượng rác phát sinh trong dịp lễ thường tăng hơn ngày thường, đơn vị đã tăng cường nhân lực, phương tiện, đồng thời bố trí thêm công nhân thu gom, không để rác tồn đọng lâu ngày gây mất vệ sinh.

Không chỉ tại khu vực đô thị, lực lượng công nhân môi trường ở ngoại thành cũng tất bật suốt mấy ngày lễ. Tại xã Phước Thành, công nhân Xí nghiệp Công trình công cộng xã Phú Giáo vẫn duy trì thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn 4 xã Phước Thành, Phú Giáo, Phước Hòa và An Long.

Anh Nguyễn Hữu Tân, công nhân Xí nghiệp Công trình công cộng xã Phú Giáo, làm việc trong sáng 2-9. Ảnh: XUÂN TRUNG

Anh Nguyễn Hữu Tân, công nhân Xí nghiệp Công trình công cộng xã Phú Giáo bộc bạch, ngày lễ ai cũng muốn được nghỉ ngơi, có thời gian ở nhà với gia đình. Nhưng nếu công nhân môi trường nghỉ một, hai ngày thì rác sẽ tồn đọng, phát sinh mùi hôi, vừa mất vệ sinh vừa ảnh hưởng cảnh quan. Vì vậy, anh em chúng tôi vẫn đi từng tuyến để thu gom kịp thời.

Xe tải loại nhỏ đến từng hộ gia đình thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo anh Tân, công việc trong những ngày nghỉ lễ có phần vất vả hơn do lượng rác phát sinh tăng, nhưng khi các tuyến đường được thu gom sạch sẽ, người dân có thể vui lễ trong môi trường xanh, sạch, chúng tôi cũng cảm thấy rất vui. Chỉ mong bà con chung tay giữ gìn môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.

XUÂN TRUNG