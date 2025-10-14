Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chuyên sâu năm 2025

Nhằm nâng cao kiến thức cho đội ngũ những người làm báo, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chuyên sâu năm 2025 dành cho các học viên đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cơ bản và các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, người làm công tác truyền thông có kinh nghiệm làm báo từ 2-3 năm trên địa bàn TPHCM.

Chương trình bồi dưỡng gồm các nội dung chính: Quy định về đạo đức nghề nghiệp; Các quy tắc sử dụng mạng xã hội đối với người làm báo; Hướng dẫn thực hiện các thể loại ký chân dung, phóng sự, điều tra, chính luận; Cách thu thập, khai thác và xử lý nguồn tin; Kỹ năng quản lý số, tổ chức sản xuất và phát hành nội dung báo chí trên nền tảng số; Hướng dẫn công tác biên tập, kinh nghiệm chụp ảnh, cắt cúp và chú thích ảnh báo chí; Một số chuyên đề thời sự mà báo chí đang quan tâm...

Ngoài ra, chương trình bồi dưỡng còn có các hoạt động đi thực tế chụp ảnh và giao lưu với các tòa soạn báo.

Khóa học do những nhà báo có kinh nghiệm nhiều năm trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt với phương pháp giảng dạy kỹ năng chuyên sâu thực tế của từng thể loại đảm nhiệm.

Thời gian học vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Dự kiến khóa học khai giảng vào ngày 15-11-2025 và bế giảng vào ngày 30-11-2025. Học phí 3.000.000 đồng/người.

Thời gian đăng ký từ nay đến hết ngày 1-11-2025.

Khóa học được triển khai theo hình thức học trực tiếp tại địa chỉ: Hội trường (lầu 2), Cơ quan Hội Nhà báo TPHCM, số 14 Alexandre De Rhodes (phường Bến Nghé, TPHCM). Học viên được cung cấp tài liệu và giải khát giữa giờ.

Hoàn thành khoá học, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận do Hội Nhà báo TPHCM cấp.

THU TÂM