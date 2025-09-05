Khai giảng năm học mới ở ngôi trường 119 tuổi

Sáng 5-9, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng TPHCM vinh dự được Bộ GD-ĐT chọn là đại diện duy nhất của khối giáo dục nghề nghiệp tổ chức điểm cầu trực tuyến khai giảng năm học mới 2025-2026.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng (áo dài) tham quan không gian triển lãm “Thành tựu đào tạo – Cao Thắng 119 năm”

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng khẳng định, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng TPHCM là cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thương hiệu và uy tín trong mạng lưới các trường cao đẳng của Việt Nam. Với quy mô đào tạo trên 10.000 sinh viên thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ theo tiêu chuẩn chất lượng ABET Hoa Kỳ và KOSEN Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn quốc tế cho TPHCM và các tỉnh phía Nam. Trường luôn tuyển sinh đạt 100% chỉ tiêu, chọn được các thí sinh có chất lượng, có năng lực đáp ứng được yêu cầu trong quá trình đào tạo. Tỷ lệ các em sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường 100% đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp tuyển dụng với mức lương cao.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng phát biểu trước khi diễn ra trực tiếp lễ khai giảng năm học mới

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị, trong năm học mới, trường cần bám sát và cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT và Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường thực hành, gắn với yêu cầu của doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục, xây dựng môi trường học tập hiện đại, sáng tạo.... Ngoài ra, cần đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, tận dụng lợi thế để bứt phá, đổi mới sáng tạo, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng môi trường học tập khang trang, chuyên nghiệp.

Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng TPHCM tại buổi lễ



TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ tin tưởng các em tân sinh viên khóa 2025 sẽ tận dụng tối đa môi trường học tập hiện đại với trang thiết bị đầy đủ, chương trình đạt chuẩn quốc tế, cùng các công cụ hỗ trợ tiên tiến như E-learning, AI Chatbot để đạt nhiều thành tích trong học tập, tiếp tục viết tiếp “bản hùng ca màu xanh” của các thế hệ đi trước”.

TS. Lê Đình Kha, Hiệu trưởng nhà trường giới thiệu các trang thiết bị dạy học hiện đại, đạt chuẩn quốc tế

Trong khuôn khổ buổi lễ, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng TPHCM cũng tổ chức triển lãm “Thành tựu đào tạo – Cao Thắng 119 năm”, thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên tham gia.

*Cũng trong sáng 5-9, một số trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TPHCM đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới như: Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM; Trường Cao đẳng Viễn Đông, TPHCM; Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, TPHCM…

Thầy và trò Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM tại lễ khai giảng năm học mới 2025-2026

Th.S Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Viễn Đông trao khen thưởng cho các tân sinh viên có điểm chuẩn đầu vào cao tại buổi lễ

Toàn cảnh lễ khai giảng Trường Cao đẳng Viễn Đông

QUANG HUY