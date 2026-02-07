Triều Tiên đưa khu vực sát biên giới vào kế hoạch phát triển địa phương

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Triều Tiên vừa chính thức chọn khu vực Panmun ở cực Nam làm địa phương trọng điểm để triển khai chiến lược phát triển kinh tế 10 năm.

Khu vực Panmun. Ảnh: YONHAP

Khu vực Panmun nằm ngay phía Nam thành phố Kaesong, sát làng đình chiến Panmunjom. Nơi đây từng được coi là biểu tượng cho nỗ lực hòa giải giữa hai miền khi là địa điểm đặt Khu công nghiệp chung Kaesong, dự án hợp tác kinh tế lớn nhất đã bị đình chỉ từ năm 2016. Lễ khởi công các dự án mới tại đây đã được tổ chức vào ngày 6-2.

Việc đưa Panmun vào danh sách phát triển cho thấy định hướng mới của Bình Nhưỡng trong quá trình biến các khu vực biên giới thành các trung tâm sản xuất nội địa. Dự án này nằm trong chiến lược "Phát triển địa phương 20x10" do nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát động từ năm 2024.

Cùng ngày cũng đã diễn ra lễ khởi công tại nhiều địa phương khác trên cả nước. Trong hai năm vừa qua, Triều Tiên đã hoàn thành và đưa vào vận hành hơn 120 nhà máy công nghiệp hiện đại, đánh dấu bước tiến mới trong việc tự chủ nền kinh tế địa phương.

PHƯƠNG NAM