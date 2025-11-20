Khai mạc hội trại truyền thống “Tiếng mõ Nam Lân” năm 2025

Ngày 20-11, tại Di tích Lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm, TPHCM) Thành đoàn TPHCM phối hợp Bộ Tư lệnh TPHCM và UBND xã Hóc Môn tổ chức khai mạc hội trại truyền thống “Tiếng mõ Nam Lân” lần thứ 6 - năm 2025, nhân Kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 - 23-11-2025).

Hội trại thu hút sự tham gia của gần 200 trại sinh là đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn và lực lượng vũ trang trên địa bàn TPHCM, được tổ chức thành 6 tiểu trại.

Trại sinh dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích Lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh nhấn mạnh, từ “18 Thôn vườn trầu” - Bà Điểm - Hóc Môn, tiếng mõ hiệu triệu năm xưa đã vang vọng, thổi bùng lên ngọn lửa Nam Kỳ khởi nghĩa, mở đầu cho cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Nam Bộ chống lại ách đô hộ.

“Tinh thần kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh tại mảnh đất này chính là nguồn cội, là bản hùng ca bất diệt mà tuổi trẻ hôm nay có trách nhiệm gìn giữ và tiếp nối”, đồng chí Lê Tuấn Anh chia sẻ.

Đồng chí Lê Tuấn Anh phát biểu khai mạc

Theo Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM, hội trại là nơi để cùng nhau bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, lòng yêu nước của đoàn viên, thanh niên không chỉ thể hiện qua việc ghi nhớ lịch sử mà còn phải gắn liền với việc nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ; không ngừng học tập, sáng tạo, dấn thân để khẳng định vai trò tiên phong trong mọi lĩnh vực”, đồng chí Lê Tuấn Anh nhấn mạnh.

Trại sinh tham gia hội trại "Tiếng mõ Nam Lân"

Hội trại năm nay triển khai nhiều nội dung thiết thực trong 2 ngày 20 và 21-11, như: dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Di tích Lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; tham quan địa chỉ đỏ; các hoạt động thi đua hội trại với chủ đề "Theo dấu chân những anh hùng"; giao lưu văn nghệ “Dấu son Nam Kỳ khởi nghĩa”...

Đồng chí Lê Tuấn Anh trao tặng loa di động

Dịp này, ban tổ chức trao tặng 20 phần quà đến thiếu nhi vượt khó học tốt trên địa bàn xã Bà Điểm, xã Hóc Môn. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM cũng trao tặng loa di động đến Di tích Lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng, nhằm phục vụ tốt hơn cho các hoạt động giáo dục truyền thống.

Tiết mục văn nghệ về quê hương, đất nước tại chương trình khai mạc

Trại sinh tham gia hội trại

CẨM TUYẾT