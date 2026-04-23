Khai mạc Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4

Tối 23-4, tại Công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định, TPHCM), Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4, do Hiệp hội Du lịch TPHCM phối hợp các đơn vị tổ chức, chính thức khai mạc.

Người dân, du khách tìm hiểu về các loại bánh mì tại lễ hội

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, cùng lãnh đạo các sở ngành, doanh nghiệp... Sự kiện quy tụ khoảng 150 gian hàng từ nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, tạo nên không gian ẩm thực sôi động ngay từ những giờ đầu.

Trong 4 ngày diễn ra lễ hội (23 đến 26-4), nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách. Đáng chú ý là chương trình công diễn 50 món chay ăn kèm bánh mì, mang đến những lựa chọn mới mẻ, phù hợp xu hướng ẩm thực hiện đại.

Ngày đầu khai mạc, có hàng ngàn lượt người dân, du khách đổ về lễ hội

Bên cạnh đó, các khu trải nghiệm sáng tạo như không gian giao thoa ẩm thực Việt – Pháp, hay những tiểu cảnh độc đáo như “máy bay bánh mì”, mô hình bánh mì cách điệu cùng tháp Eiffel… trở thành điểm dừng chân, chụp ảnh được yêu thích.

Khách chụp ảnh bên mô hình bánh mì Airlines

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, lễ hội năm nay tiếp tục cho thấy sức lan tỏa của các hoạt động ẩm thực quy mô lớn.

Qua từng năm, quy mô sự kiện không ngừng mở rộng, góp phần khẳng định bánh mì đang dần trở thành một biểu tượng văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Song song đó, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được siết chặt, tạo sự yên tâm cho người tham gia.

Phát biểu tại lễ hội, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết bánh mì Việt không chỉ là món ăn quen thuộc mà đã trở thành biểu tượng ẩm thực, góp phần định hình thương hiệu văn hóa Việt trên bản đồ thế giới.

Sự hòa quyện giữa tinh hoa ẩm thực phương đông và phương tây giúp bánh mì Việt Nam chinh phục thực khách quốc tế, nhiều lần được vinh danh trong các bảng xếp hạng toàn cầu.



"Tại TPHCM, bánh mì là trải nghiệm ẩm thực dễ tiếp cận với du khách, không chỉ phổ biến trên đường phố mà còn đóng vai trò điểm nhấn quảng bá hình ảnh thành phố năng động, thân thiện", ông Phạm Huy Bình nhấn mạnh.

THI HỒNG