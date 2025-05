Khai hội Làng Sen năm 2025 và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”

Hướng tới Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2025), tối 15-5, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch và Bộ Công an tổ chức trọng thể Khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025 và Khánh thành công trình Tượng "Bác Hồ về thăm quê" tại Nghệ An. Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025 và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ về thăm quê"

Cùng dự còn có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương, cùng hàng ngàn nhân dân và du khách.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành Tượng đài "Bác Hồ về thăm quê"

Mở đầu buổi lễ, sau màn biểu diễn trống hội của Đoàn nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân và hát múa “Vui hội Làng Sen” là nghi thức trang trọng cắt băng khánh thành Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”. Đây là món quà ý nghĩa do Bộ Công an tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, thể hiện lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc của lực lượng Công an nhân dân với Bác.

Công trình được chế tác bằng đồng với tổng chiều cao 12,5m, trong đó tượng cao 8,3m, đặt tại Sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên). Trong hai lần về thăm quê vào năm 1957 và 1961, nơi đây ghi dấu sự kiện Bác Hồ trò chuyện thân mật với cán bộ, bà con nhân dân quê nhà.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (thứ ba từ phải ảnh sang) cùng các đồng chí lãnh đạo dự khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025 và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ về thăm quê"

Ngay sau nghi thức cắt băng khánh thành là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tượng đài trong muôn triệu trái tim” gồm 3 chương.

Chương 1: “Tiếng gọi non sông”, với các tiết mục hát múa “Ru con giữa mùa sen nở”, “Tiếng gọi non sông”, “Người về thăm quê” và lớp diễn kịch hát dân ca tái hiện cuộc gặp giữa Bác Hồ và chị gái Nguyễn Thị Thanh tại Phủ Chủ tịch sau 40 năm xa cách.

Chương 2: “Lời Bác sáng mãi muôn đời”, với các tiết mục hát múa “Lời Bác sáng mãi muôn đời”, “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, “Chúng con canh giấc ngủ cho Người” và lớp kịch hát dân ca “Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà”.

Chương 3: “Tượng đài trong muôn triệu trái tim”, với các tiết mục hát múa “Người là niềm tin tất thắng”, “Nhà mế có ảnh Bác Hồ”, “Tượng đài trong muôn triệu trái tim”, “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam” và “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”.

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng: Trọng Tấn, Tân Nhàn, Tùng Dương, Hồng Lựu, Minh Thông, Minh Thành, Hà Quỳnh Như,…; các đơn vị: Nhà hát ca múa nhạc Công an nhân dân, Dàn nhạc Kèn nghi lễ Công an nhân dân, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An…

