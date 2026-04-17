Chiều 17-4, tại Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa), Sở VH-TT TPHCM tổ chức khai mạc Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”.

Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị của sách, khơi dậy niềm đam mê đọc, đặc biệt trong giới trẻ; qua đó góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa đọc tại TPHCM.

Tuần lễ đọc sách năm 2026 diễn ra tại Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu và các trường học với nhiều hoạt động như: xe sách lưu động, xếp sách nghệ thuật, triển lãm hơn 2.500 tài liệu; cùng các chương trình viết cảm nhận, giao lưu tác giả - tác phẩm, trải nghiệm đọc sách cho thiếu nhi.

Trao giải cho các tập thể đạt giải Cuộc thi “Quyển sách tôi yêu năm 2026”

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao giải cuộc thi “Quyển sách tôi yêu năm 2026”. Cuộc thi được phát động từ ngày 17-3 đến 10-4-2026, thu hút 10.049 bài dự thi từ 397 đơn vị, với thành phần tham gia đa dạng từ học sinh, sinh viên đến cán bộ, chiến sĩ, người lao động. Kết quả, ban tổ chức trao 70 giải, gồm 5 giải tập thể và 65 giải cá nhân.

Dịp này, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu ra mắt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh gắn với văn hóa đọc, giới thiệu nhiều tư liệu, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tạo môi trường học tập và hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Các đại biểu đọc sách tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh

Ngay sau lễ khai mạc, đại biểu, giáo viên và học sinh đã tham quan không gian trưng bày sách tại Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu, mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026.

* Ngày 17-4, Trường Tiểu học Phước Vĩnh A (xã Phú Giáo) bế mạc Hội thi trưng bày sách kết hợp kể chuyện theo sách với nhiều nội dung phong phú, thu hút sự tham gia sôi nổi của đông đảo học sinh và giáo viên.

Hội thi trưng bày sách kết hợp kể chuyện theo sách diễn ra trong 2 ngày 16 và 17-4

Tại đây, các gian trưng bày sách được đầu tư công phu, đa dạng thể loại như sách lịch sử, văn học, kỹ năng sống, truyện thiếu nhi cùng nhiều ấn phẩm về truyền thống quê hương, đất nước.

Điểm nhấn của hội thi là phần kể chuyện theo sách với hình thức linh hoạt, sáng tạo. Các em học sinh thể hiện sự tự tin qua giọng kể truyền cảm, kết hợp minh họa sinh động, mang đến nhiều câu chuyện ý nghĩa, giàu tính giáo dục.

Theo đại diện Ban giám hiệu nhà trường, hội thi không chỉ góp phần duy trì thói quen đọc sách mà còn hướng đến xây dựng môi trường học tập thân thiện, lành mạnh. Đây cũng là dịp để nhà trường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động khuyến đọc hiệu quả.

TRÚC GIANG - TÂM TRANG