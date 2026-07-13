Giảm 30% giá vé bay giữa TP Hải Phòng và Phú Quốc

Ngày 13-7, tại TP Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị giới thiệu đường bay mới của Sun PhuQuoc Airways kết nối thành phố cảng với TPHCM, Phú Quốc và các địa phương phía Nam.

Hội nghị giới thiệu đường bay mới của Sun PhuQuoc Airways

Hai đường bay của Sun PhuQuoc Airways dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 25-7 với tần suất 1 chuyến/ngày. Từ thời điểm mở bán, các đường bay TP Hải Phòng đi TPHCM, Phú Quốc đã ghi nhận hơn 5.000 lượt khách đặt vé, tỷ lệ lấp đầy các chuyến bay liên tục tăng.

Theo kế hoạch, chặng bay TPHCM - TP Hải Phòng, thời gian khởi hành từ TPHCM lúc 7 giờ 5 phút, hạ cánh tại Hải Phòng lúc 9 giờ 10 phút; chiều ngược lại khởi hành từ TP Hải Phòng lúc 15 giờ 50 phút, đến TPHCM lúc 18 giờ.

Chặng TP Hải Phòng - Phú Quốc có thời gian khởi hành từ TP Hải Phòng lúc 10 giờ hạ cánh tại Phú Quốc lúc 12 giờ 5 phút; chiều về từ Phú Quốc lúc 12 giờ 55 phút, đến TP Hải Phòng lúc 15 giờ.

Nhân dịp khai trương, hành khách được hưởng nhiều ưu đãi về giá vé. Cụ thể, hành khách được giảm 30% giá vé cơ bản chặng TP Hải Phòng - Phú Quốc khi đặt từ 2 người trở lên trên website hoặc ứng dụng Sun PhuQuoc Airways (áp dụng cho giai đoạn bay 25-7 đến 24-10, trừ các giai đoạn cao điểm và cao điểm đặc biệt).

Hành khách được giảm 25% giá vé cơ bản chặng TP Hải Phòng - Phú Quốc khi mua từ các đại lý truyền thống chính thức của Sun PhuQuoc Airways (áp dụng cho giai đoạn bay từ 25-7 đến 24-10, trừ các giai đoạn cao điểm và cao điểm đặc biệt).

Hành khách cũng được giảm giá một số dịch vụ trong hệ sinh thái Sun Group tại Cát Bà, Quảng Ninh, Phú Thọ.

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