Khai mạc triển lãm ảnh "Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam"

Ngày 7-8, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức triển lãm ảnh “Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam”.

Đây là hoạt động trong chuỗi kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026) và Tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV TPHCM, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV TPHCM; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; cùng ĐBQH khóa XV TPHCM.

Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV TPHCM Nguyễn Văn Lợi và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị cùng các đại biểu khai mạc triển lãm ảnh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Huỳnh Thị Phúc ôn lại lịch sử Quốc hội Việt Nam với quá trình 80 năm hình thành và phát triển vẻ vang, luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn lịch sử. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, Quốc hội đã có nhiều quyết sách sáng suốt, tạo hành lang pháp lý vững chắc, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Triễn lãm ảnh “Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam” là dịp để ôn lại những trang sử vàng son, tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ đại biểu Quốc hội. Triển lãm còn giới thiệu những dấu ấn nổi bật mà Đoàn ĐBQH TPHCM đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV TPHCM Nguyễn Văn Lợi và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn ĐBQH TPHCM đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động trong việc giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương; tích cực thảo luận các dự án luật quan trọng; triển khai hiệu quả chính quyền số và cải cách thủ tục hành chính.

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời tăng cường giám sát, khảo sát trên cơ sở những nội dung mà cử tri và nhân dân quan tâm, bức xúc, những vấn đề cần tháo gỡ về mặt cơ chế, chính sách pháp luật.

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của TPHCM nói riêng và của đất nước nói chung”, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM khẳng định.

Triển lãm ảnh tại 3 địa điểm: Đường đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi (phía trước Sở VH-TT TPHCM và đối diện Công viên Chi Lăng) từ ngày 7-8 đến ngày 17-8. Trong đó, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi, Ban Tổ chức trưng bày hơn 100 hình ảnh tư liệu với chủ đề “Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam” khái quát về lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam suốt chặng đường 80 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Tại đường Đồng Khởi (đối diện công viên Chi Lăng), Ban Tổ chức trưng bày 50 hình ảnh với chủ đề “Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM – Dấu ấn nhiệm kỳ 2021 – 2026”. Triển lãm giới thiệu những dấu ấn Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

