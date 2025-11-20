Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TPHCM

Trước kỳ họp thứ 6 - HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu: Võ Khắc Thái, Trần Quang Vinh (Linh mục Martinô Trần Quang Vinh) tiếp xúc cử tri liên phường Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng lúc 14 giờ ngày 21-11 tại Hội trường Đảng ủy phường Tân Thuận (số 357 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận).

Các đại biểu: Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Thanh Tâm tiếp xúc cử tri phường Bình Hòa lúc 7 giờ 30 ngày 21-11 tại Hội trường Trung tâm VH-TT và học tập cộng đồng phường Bình Hòa.

Các đại biểu: Nguyễn Hồng Nguyên, Phạm Văn Bông, Bùi Thanh Nhân, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Khoa Diệu An, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Văn, Trần Minh Xuân, Bùi Minh Trí, Võ Thị Thanh Hương, Đỗ Ngọc Huy tiếp xúc cử tri liên phường Tân Uyên, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Khánh, Tân Hiệp lúc 8 giờ ngày 21-11 tại Hội trường Đảng ủy phường Tân Khánh.

Các đại biểu: Hà Văn Út, Nguyễn Văn Lộc, Trần Thị Minh Hạnh, Trương Thanh Nga tiếp xúc cử tri phường Tây Nam lúc 8 giờ ngày 21-11 tại Hội trường UBND phường Tây Nam; tiếp xúc cử tri phường Long Nguyên lúc 14 giờ ngày 21-11 tại Hội trường UBND phường Long Nguyên.

Các đại biểu: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Võ Thành Giàu tiếp xúc cử tri xã Bàu Bàng lúc 8 giờ ngày 21-11 tại Hội trường Trung tâm lưu trữ xã Bàu Bàng.

Các đại biểu: Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Đậu Đức Cường tiếp xúc cử tri xã Long Hòa lúc 14 giờ ngày 21-11 tại Hội trường TTVH-HTCĐ xã Long Hòa (ấp Long Điền, xã Long Hòa).

Các đại biểu: Lê Đình Thắng, Mai Ngọc Thuận, Nguyễn Văn Đặng, Trần Văn Trường tiếp xúc cử tri xã Long Sơn lúc 8 giờ ngày 21-11 tại Hội trường trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBMTTQVN xã Long Sơn (559 đường 28/4, thôn 1, xã Long Sơn); tiếp xúc cử tri phường Phước Thắng lúc 14 giờ ngày 21-11 tại Hội trường trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBMTTQVN phường Phước Thắng (số 1020 đường 30/4 phường Phước Thắng).

Các đại biểu: Huỳnh Sơn Tuấn, Lê Văn Phong, Lê Thị Tuyết Trinh, Ngô Xuân Thành, Lê Anh Tú tiếp xúc cử tri Đặc khu Côn Đảo lúc 8 giờ ngày 21-11 tại Hội trường Đặc khu Côn Đảo (số 28 Tôn Đức Thắng).

Các đại biểu: Nguyễn Công Danh, Trần Thị Bạch Huệ, Nguyễn Văn Xinh, Phạm Kinh Kha, Trương Huỳnh Như tiếp xúc cử tri xã Đất Đỏ lúc 8 giờ ngày 21-11 tại Hội trường A xã Đất Đỏ (ấp Hiệp Hòa, xã Đất Đỏ); tiếp xúc cử tri xã Long Điền lúc 14 giờ ngày 21-11 tại Hội trường UBND xã Long Điền (số 1939 quốc lộ 55, xã Long Điền).

Các đại biểu: Bùi Chí Thành, Lê Ngọc Linh, Nguyễn Văn Thọ, Lê Thị Kim Thu, Trần Ngọc Hơn (Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa) tiếp xúc cử tri liên phường Phú Mỹ, Tân Phước lúc 14 giờ ngày 21-11 tại Hội trường Đảng ủy phường Tân Phước.

Các đại biểu: Lê Hoàng Hải, Mai Minh Quang, Lê Văn Hòa, Nguyễn Văn Việt tiếp xúc cử tri 2 xã Ngãi Giao và Bình Giã lúc 8 giờ ngày 21-11 tại Hội trường Đảng ủy xã Ngãi Giao (số 68 Trần Hưng Đạo, xã Ngãi Giao); tiếp xúc cử tri 2 xã Kim Long và Châu Đức lúc 14 giờ ngày 21-11 tại Hội trường C UBND xã Châu Đức (ấp Liên Lộc, xã Châu Đức).

Các đại biểu: Võ Văn Dũng, Nguyễn Văn Tuân, Võ Ngọc Thanh Trúc, Vương Thị Dung tiếp xúc cử tri 2 xã Bàu Lâm và Hòa Hội lúc 8 giờ 30 ngày 21-11 tại Hội trường UBND xã Bàu Lâm.