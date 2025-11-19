Những tấm gương sáng của tinh thần trách nhiệm, vì cuộc sống tốt hơn cho đồng bào

159 tập thể và 62 điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố được vinh danh là những hạt nhân tiêu biểu, tấm gương sáng của tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết và tận tụy với nhân dân.

Ngày 19-11, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025.

Tham dự có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

“Dân vận khéo” là những câu chuyện sống động

Ôn lại truyền thống, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Tuyết Minh phát biểu bày tỏ, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Vì vậy, thời gian qua, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị đã năng động, sáng tạo, có nhiều cách làm đổi mới công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, xây dựng và thực hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại TPHCM, phong trào “Dân vận khéo” được triển khai bằng những mô hình sáng tạo, gắn với phát triển đô thị, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Kết quả đã huy động nhiều nguồn lực, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh, mở rộng không gian xanh, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường biển, phát triển du lịch bền vững…

Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, trong tình hình hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức thành phố càng khắc ghi và thực hiện lời dạy của Bác Hồ để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác dân vận. Đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần gũi với nhân dân, tôn trọng nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Từ đó, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, để nhân dân thật sự là chủ thể, là trung tâm, là mục tiêu của mọi chủ trương, chính sách, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn TPHCM đã trở thành một trong những điểm sáng của cả nước, với 7.678 mô hình trên các lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp không ngừng đổi mới tư duy, hành động “gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, góp phần thúc đẩy thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của thành phố.

Đồng chí chia sẻ, nói về “Dân vận khéo” là nói về những câu chuyện sống động đang diễn ra trong từng con hẻm, khu phố, cơ quan, đơn vị. Có thể kể đến những buổi “Cà phê sáng” đàm đạo giữa chính quyền và người dân ở phường Thủ Dầu Một, phường Bình Dương; mô hình “10 bản chứng thực - 15 phút trả” của Trung tâm phục vụ Hành chính công phường Sài Gòn. Đó còn là hình ảnh của chị Nguyễn Thị Loan và phong trào “Phụ nữ mỗi ngày 15 phút vì cộng đồng” ở phường Thạnh Mỹ Tây, hay “Chuyến xe nghĩa tình” của anh Phan Anh Thuận ở xã Xuyên Mộc, đã đưa 500 chuyến xe miễn phí giúp bệnh nhân nghèo đi cấp cứu, khám chữa bệnh…

“Và tôi đặc biệt xúc động khi biết được Hòa thượng Danh Lung, Linh mục Baotixita Nguyễn Văn Riễn, Mục sư Trần Thanh Truyện - những người có uy tín lớn trong cộng đồng các tôn giáo, đã cùng chung tay với chính quyền để chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, hiến đất xây trường, trao học bổng ... Các vị đã chứng minh một chân lý sâu sắc: Tình yêu thương đồng bào không có ranh giới tín ngưỡng. Đó chính là sự hòa quyện tuyệt vời giữa “tốt đời, đẹp đạo”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải là người làm dân vận giỏi

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết biểu dương và chúc mừng 159 tập thể, 62 điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2025. Đây là những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng của tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo không ngừng, gắn bó mật thiết, tận tụy với nhân dân, vì cuộc sống tốt hơn cho đồng bào mình; là minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để tiếp tục làm tốt công tác dân vận trong bối cảnh thành phố đang cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục không ngừng đổi mới hoạt động dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ; tiếp tục khẳng định, phát huy quyền làm chủ và sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân.

Muốn làm được điều đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải là người làm dân vận giỏi. Mỗi cán bộ phải là một tuyên truyền viên tích cực, có kỹ năng ứng dụng công nghệ số; là người hòa giải tận tâm; và là người hỗ trợ chuyên nghiệp cho nhân dân trên địa bàn mình phụ trách. Công tác dân vận khéo cũng cần được triển khai sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của địa phương, thành phố.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết gợi mở, mỗi khu phố, ấp, cơ quan, đơn vị, địa phương phải là một “vườn ươm Dân vận khéo” gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả các không gian văn hóa Hồ Chí Minh; xây dựng "Thành phố muôn sắc hoa”.

Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cần xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức, nâng tầm hiệu quả, chất lượng công tác; ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ và chuyển đổi số; chủ động nắm bắt tình hình, lắng nghe, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Ngoài ra, cần chủ động thông tin, tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách lớn của Đảng vào cuộc sống một cách hiệu quả. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cũng cần nghiên cứu, đúc kết các mô hình “Dân vận khéo” từ 7.678 mô hình thành những mô hình thật sự tiêu biểu và nổi trội để nhân rộng toàn thành phố.

Tại hội nghị, Thành ủy TPHCM trao tặng bằng khen đến 159 tập thể và 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025.

