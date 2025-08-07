Lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 7-8, đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV TPHCM làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; cùng ĐBQH khóa XV TPHCM.

Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG



Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương là một trong chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2926) và Tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XV TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của đất nước.

Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, đạo đức cách mạng; cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, ngày càng phồn vinh và phát triển.

Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần - kiệm - liêm - chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM). Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản vô cùng quý giá về tư tưởng, đạo đức và tác phong người chiến sĩ cách mạng.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là biểu tượng của sự nghiệp đại đoàn kết đồng bào, đồng chí, đoàn kết anh em và bạn bè quốc tế. Từ cuộc sống người thợ, rồi chốn lao tù đến khi giữ những trọng trách của Đảng và Nhà nước, Bác Tôn luôn dành tất cả tình cảm cho đồng bào, đồng chí, sẵn lòng chia sẻ những khó khăn với tất cả mọi người.

Sau đó, đoàn đến dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM).

Cùng ngày, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức triển lãm chủ đề chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và Tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XV TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026. Triễn lãm diễn ra tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn, TPHCM).

>>>Dưới đây là một số hình ảnh đoàn dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

VĂN MINH