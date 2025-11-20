Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 5 (23-11-1965 - 23-11-2025): Một cuộc truyền lửa giàu cảm xúc

60 năm qua, Sư đoàn 5 đã khác xưa, hiện đại hơn, kỷ luật hơn, trình độ tác chiến cao hơn. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là truyền thống 17 chữ vàng: “Đoàn kết - Trung dũng - Cơ động linh hoạt - Tự lực tự cường - Đánh thắng mọi kẻ thù”. Truyền thống ấy là di sản vô giá mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ sư đoàn suốt 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành đã để lại.

Rèn luyện, chiến đấu và trưởng thành

Những ngày cuối tháng 11, doanh trại Sư đoàn 5 (Quân khu 7) rộn ràng hơn thường lệ. Đại tá Nguyễn Hải Nam, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 dẫn chúng tôi đi qua từng công trình đang gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Sư đoàn.

Đại tá Nguyễn Hải Nam nói chậm rãi và đầy tâm huyết: “Trong các hoạt động kỷ niệm, có thể nói cuộc giao lưu giữa Ban Liên lạc truyền thống và cán bộ, chiến sĩ hôm nay có ý nghĩa quan trọng nhất; bởi đó không đơn thuần là gặp gỡ, mà còn là sứ mệnh trao truyền ngọn lửa qua nhiều thế hệ”.

Dạo quanh doanh trại, chúng tôi cảm nhận rõ không khí trang nghiêm mà ấm áp, nghĩa tình. Những cựu binh rơm rớm nước mắt, nắm chặt tay khi trở lại “mái nhà xưa”, nơi tuổi trẻ của họ đã gửi trọn cho Tổ quốc.

Sự xuất hiện của các vị tướng từng gắn bó với sư đoàn cũng khiến hội trường như lắng lại. Đó là hình ảnh Trung tướng Lưu Phước Lượng; Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Triệu Xuân Hòa; Trung tướng, Anh hùng LLVTND Lê Thái Bê; Trung tướng, PGS-TS Từ Ngọc Lương; Trung tướng, PGS-TS Hoàng Văn Minh…

Ở họ, thời gian có thể làm bạc mái đầu, nhưng ngọn lửa trong ánh mắt vẫn còn vẹn nguyên như thời trai trẻ. Họ không nói về mình mà nói về sư đoàn, về những năm tháng rèn luyện, chiến đấu và trưởng thành.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra tại Sư đoàn 5 vào ngày 12-11. Ảnh: QUANG VINH

Tâm điểm của buổi giao lưu là bài phát biểu đề dẫn của Trung tướng, PGS-TS Trần Xuân Ninh, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, nguyên Giám đốc Học viện Lục quân, với chủ đề Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng sư đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Các sĩ quan trẻ có mặt đều chăm chú lắng nghe.

Trung tướng Hoàng Văn Minh, người có 30 năm gắn bó với Sư đoàn 5, chia sẻ: “Muốn xây dựng đơn vị vững mạnh, trước hết phải hiểu truyền thống của mình, truyền thống của 1 trong 2 sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân Giải phóng miền Nam”.

Ngay sau đó, Trung tướng, Anh hùng LLVTND Triệu Xuân Hòa tiếp lời: “Tự hào là đúng, nhưng tự hào chưa đủ. Quan trọng hơn là rèn luyện, phấn đấu không ngừng để xứng đáng với truyền thống đó”.

Không hô hào khẩu hiệu, những lời nói giản dị mà sâu sắc ấy đi thẳng vào trái tim của những người lính trẻ có mặt tại hội trường. Đó vừa là bài học, vừa là lời nhắn nhủ về trách nhiệm tiếp nối của thế hệ hôm nay.

Sư đoàn 5 là cái nôi đào luyện của nhiều tướng lĩnh và người con ưu tú của đất nước như Nguyễn Hòa, Lê Xuân Lựu, Bùi Thanh Vân, Vũ Thược, Lê Doãn Hợp, Nguyễn Trọng Nghĩa, Vũ Minh Lương, Nguyễn Trường Thắng… đó là những người đã trưởng thành từ mái nhà chung này để tiếp tục phụng sự Tổ quốc ở những cương vị khác nhau; khẳng định vị thế Sư đoàn 5 là đơn vị đào luyện nhân tài cho Quân đội và đất nước.

Tiếp bước truyền thống

Chuẩn bị cho dịp kỷ niệm, Bộ Chỉ huy Sư đoàn đã nghiệm thu bản thảo “Lịch sử Sư đoàn bộ binh 5 (1965-2025)”- cuốn sách dày 600 trang ghi lại hành trình 6 thập niên chiến đấu và xây dựng. Và khi con số 35.000 liệt sĩ, những người con của sư đoàn đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia được nhắc lại, cả hội trường lặng đi. Nhiều người trong số họ vẫn chưa tìm được hài cốt, tên tuổi còn gửi lại trong những nấm mồ vô danh, 35.000 tuổi trẻ đã hóa thân vào đất nước…

Trước buổi giao lưu, các tướng lĩnh, cán bộ lão thành và sĩ quan trẻ đã đến Khu tưởng niệm Bác Hồ - Đài ghi danh liệt sĩ. Những đôi mắt đỏ hoe trên những mái đầu bạc đã nói thay tất cả: họ đang nhớ đến đồng đội mãi mãi nằm lại nơi rừng sâu, bưng biền, biên giới xa.

Đại tá Trần Hoàng Giang, Chính ủy Sư đoàn 5, xúc động nói: “Đây thật sự là cuộc truyền lửa đầy cảm động. Xin tri ân các thế hệ đi trước đã tiếp sức để sư đoàn hôm nay tiếp tục xứng danh đơn vị 2 lần anh hùng”.

Đó cũng là sức mạnh tinh thần giúp sư đoàn vượt qua mọi thử thách, vững vàng trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc giao lưu vừa là hoạt động truyền thống, vừa là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về cái giá của hòa bình, về trách nhiệm của người lính thời bình, đó là luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Sau buổi “truyền lửa” ấy, điều đọng lại nhất không phải là những bài diễn văn hay nghi thức trang trọng, mà là sự tiếp nối. Ngọn lửa của những người lính Núi Mây Tàu năm 1965 vẫn cháy, và nó đã được trao lại cho thế hệ hôm nay, những người đang viết tiếp trang sử vàng của Sư đoàn anh hùng.

TRẦN NGUYÊN TRANG