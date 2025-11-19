Khẩn trương rà soát các phương án tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị khảo sát kỹ thực địa để điều chỉnh, khắc phục hạn chế, bảo đảm bố trí hài hòa, đáp ứng yêu cầu cao nhất cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng.

Ngày 19-11, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VH-TT-DL, cùng các cơ quan liên quan để rà soát công việc và cho ý kiến về phương án triển khai các hoạt động tuyên truyền, trang trí khánh tiết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: ĐCS

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT-DL báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phương án trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ VH-TT-DL thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ của bộ là rất lớn, quan trọng, thời gian ngắn, yêu cầu cao, có nhiều nội dung đổi mới về chính trị, kỹ thuật và mỹ thuật.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Bộ VH-TT-DL và các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về nội dung này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: ĐCS

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ VH-TT-DL tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để sớm hoàn thiện phương án bố trí không gian, trang trí khánh tiết bên trong hội trường nơi diễn ra Đại hội XIV của Đảng ở Trung tâm Hội nghị quốc gia; xây dựng 2 phương án trình Bộ Chính trị và đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế của từng phương án.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị khảo sát kỹ thực địa để điều chỉnh, khắc phục hạn chế, bảo đảm bố trí hài hòa, đáp ứng yêu cầu cao nhất cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề xuất số lượng, nội dung, hình thức và phương án bố trí khẩu hiệu tuyên truyền; lưu ý nội dung khẩu hiệu phải bám sát văn kiện của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; báo cáo kịp thời Văn phòng Trung ương Đảng để thẩm định và trình Bộ Chính trị.

Nhấn mạnh thời gian không còn nhiều, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu Bộ VH-TT-DL phối hợp chặt chẽ cùng Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng được giao.

TRẦN BÌNH