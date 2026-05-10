Khai trương phòng khám đa khoa quốc tế Khỏe Plus

Trong nỗ lực đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân địa phương, ngày 10-5-2026, Phòng khám đa khoa quốc tế Khỏe Plus đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại Lô 23.04 đường số 7, Khu đô thị Hà Quang 2, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Được đầu tư theo mô hình hiện đại, phòng khám Khỏe Plus sở hữu cơ sở hạ tầng khang trang cùng hệ thống trang thiết bị y tế mới 100%, đáp ứng tối đa nhu cầu cấp cứu và chăm sóc sức khỏe kịp thời. Nhằm tối ưu hóa công tác chẩn đoán, phòng khám đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy X-quang kỹ thuật số, nội soi, siêu âm 4D và hệ thống quản lý điện tử giúp giảm thiểu thời gian.

Phòng khám Khỏe Plus cung cấp đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng như: Cấp cứu, Nội, Nhi, Tim mạch, Hô hấp, Tiêu hóa, Gan mật, Nội tiết, Cơ xương khớp, Thần kinh, Mắt, Tai – Mũi – Họng, Răng – Hàm – Mặt, Ngoại khoa, Nam học, Sản phụ khoa, Da liễu, tiêm chủng, nhà thuốc và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.
Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Cao Việt Dũng, Giám đốc phòng khám cho biết: “ Khỏe Plus được xây dựng trên 4 trụ cột dịch vụ: chính xác trong chuẩn đoán, hiệu quả trong điều trị, tận tâm trong chăm sóc và minh bạch trong tư vấn”. Theo ông Dũng, thời gian tới phòng khám sẽ liên tục cập nhật công nghệ y học hiện đại, nâng cao năng lực đội ngũ y bác sĩ, trở thành điểm đến y tế uy tín không chỉ của cư dân bản địa mà còn cả khách du lịch quốc tế.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, phòng khám cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 150 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

