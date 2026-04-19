Ứng dụng công nghệ để chăm sóc sức khoẻ chủ động thường xuyên

Tại hội thảo “Vòng tròn Bình an”, do Viện Ứng dụng Công nghệ y tế tổ chức tại TPHCM vừa qua, đơn vị đã triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, kết hợp giữa dữ liệu, công nghệ AI và sự đồng hành của đội ngũ nhân viên y tế tích hợp qua công nghệ thông minh.

ThS-BS Trần Ngọc Thanh, Phó viện trưởng danh dự Viện Ứng dụng Công nghệ y tế thăm khám cho người bệnh

Theo ThS-BS Nguyễn Văn Công, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ Y tế (IMT) cho rằng, điểm cốt lõi của mô hình là một hệ thống tích hợp gồm theo dõi - phân tích - cảnh báo - kết nối y tế, hoạt động 24/7.

Dữ liệu được thu thập từ các thiết bị đo thông minh như nhẫn (smart ring), sau đó được xử lý bởi mô hình AI tối ưu trong khoa học sức khỏe. Quan trọng hơn, hệ thống không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận thông tin, mà có khả năng liên tục phân tích và học hỏi từ chính dữ liệu cá nhân, từ đó hình thành một hệ thống theo dõi mang tính cá nhân hóa cao.

Khi dữ liệu được duy trì đủ liên tục và được phân tích đúng cách, hệ thống có thể đóng vai trò như một “bác sĩ đồng hành” trong đời sống hằng ngày.

“Hệ thống không chỉ ghi nhận các chỉ số như nhịp tim, huyết áp, SpO2 hay giấc ngủ, mà còn đánh giá xu hướng thay đổi theo thời gian, đưa ra cảnh báo khi phát hiện nguy cơ và kết nối với nhân viên y tế ngay khi cần. Chăm sóc sức khoẻ không còn là những lần thăm khám riêng lẻ, mà là một quá trình liên tục, chủ động và có sự phối hợp giữa con người và công nghệ,” ThS-BS Nguyễn Văn Công thông tin.

Theo các chuyên gia y tế, hiện nhiều bệnh lý tiềm ẩn nguy hiểm như tăng huyết áp, tim mạch hay đột quỵ thường khởi phát âm thầm, kéo dài trong thời gian dài trước khi được phát hiện. Việc chủ động theo dõi sức khỏe một cách thường xuyên, liên tục giúp mỗi người nhận diện sớm những thay đổi dù rất nhỏ của cơ thể, từ đó thăm khám kịp thời và phòng ngừa nguy cơ bệnh lý.

ThS-BS Trần Ngọc Thanh, Phó viện trưởng danh dự Viện Ứng dụng Công nghệ y tế, Cố vấn chuyên môn cao cấp Phòng khám Safe and Sound cho biết, nhiều người bệnh phát hiện bệnh trễ không không phải là không có dấu hiệu cảnh báo, mà là những dấu hiệu đó xuất hiện sớm nhưng không được theo dõi một cách liên tục. Khi người bệnh đến khám, nhiều khi đã bỏ lỡ giai đoạn có thể nhận diện và can thiệp sớm hơn.

"Nếu có dữ liệu theo dõi xuyên suốt trong đời sống hằng ngày, bác sĩ có thể nhìn thấy những thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa, từ đó đưa ra tư vấn kịp thời và phù hợp hơn. Chăm sóc sức khỏe vì vậy không nên bắt đầu từ lúc có bệnh, mà cần bắt đầu từ khi cơ thể vẫn đang trong trạng thái bình thường,” ThS-BS Trần Ngọc Thanh nhấn mạnh.

MINH NAM