Nối mạch máu cứu sống người bệnh ngay tại Côn Đảo

Một thanh niên 19 tuổi bị tai nạn lao động trên tàu cá, bàn tay có nguy cơ hoại tử, đe dọa tính mạng. Nhờ ca vi phẫu nối mạch máu do các y bác sĩ luân phiên công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (TPHCM) thực hiện, bàn tay được cứu và bảo tồn chức năng vận động.

Các bác sĩ luân phiên công tác tại Côn Đảo đã thực hiện ca phẫu thuật phức tạp trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Sáng 4-5, nam thanh niên sinh năm 2007 (quê tỉnh Khánh Hòa), khi đang đánh bắt cá không may bị trượt ngã, bàn tay trái bị kính trên tàu cá cắt sâu, gây nhiều vết thương phức tạp vùng cổ tay.

Sau sơ cứu trên tàu, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày trong tình trạng còn tỉnh táo nhưng mất máu nhiều. Các bác sĩ ghi nhận nhiều vết thương sâu vùng cổ tay trái, máu chảy ồ ạt, có tia máu bắn ra và không thể cầm máu bằng các kỹ thuật thông thường.

Qua thăm khám khẩn cấp, ê-kíp xác định bệnh nhân bị đứt động mạch quay cùng nhiều gân cơ quan trọng vùng cổ tay. Nếu không được can thiệp ngay, người bệnh có nguy cơ mất máu nặng, hoại tử bàn tay, mất chức năng vận động vĩnh viễn, thậm chí đe dọa tính mạng.

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo lập tức kích hoạt quy trình phẫu thuật cấp cứu. Ca mổ được thực hiện bởi ê-kíp bác sĩ luân phiên chuyên khoa đợt 10 đang công tác tại Côn Đảo.

Ê kíp gây mê tiến hành đặt mask thanh quản để kiểm soát đường thở và bảo đảm vô cảm an toàn. Trong khi đó, các bác sĩ ngoại khoa và chấn thương chỉnh hình nhanh chóng thám sát vết thương, ghi nhận hàng loạt tổn thương phức tạp: đứt động mạch quay tay trái, đứt gân gấp cổ tay quay, đứt gân cơ cánh tay quay, đứt cơ sấp vuông; đáy vết thương sâu tới xương quay và rách một phần màng xương.

Ca phẫu thuật được triển khai khẩn trương với nhiều kỹ thuật chuyên sâu vốn đòi hỏi độ chính xác rất cao, là thử thách hết sức khó khăn trong điều kiện y tế tuyến biển đảo.

Các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc, làm sạch vết thương, loại bỏ tổ chức dập nát; đồng thời thực hiện kỹ thuật vi phẫu khâu nối động mạch quay bằng chỉ nylon 7.0 siêu nhỏ. Lòng động mạch được bơm rửa bằng nước muối sinh lý pha Heparin để lấy sạch huyết khối, tránh tắc mạch và tái lập tuần hoàn máu cho bàn tay.

Song song đó, toàn bộ các gân cơ bị đứt cũng được khâu nối phục hồi nhằm bảo tồn chức năng vận động bàn tay cho người bệnh. Diễn tiến sau mổ thuận lợi, tuần hoàn bàn tay được phục hồi hiệu quả.

KHÁNH CHI