Y tế - Sức khỏe

Đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với nữ công nhân, đoàn viên

SGGPO

Sáng 17-4, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm, LĐLĐ TPHCM phối hợp Bệnh viện Hùng Vương tổ chức Hội nghị truyền thông, tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động năm 2026.

Chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ, là nhiệm vụ mang ý nghĩa lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển bền vững.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và Bệnh viện Hùng Vương tham dự chương trình

Theo đó, việc triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã mở ra hướng tiếp cận mới, chuyển mạnh từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh” và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan tặng quà cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương

Cầm trên tay kết quả khám phụ khoa và tầm soát ung thư tuyến vú, chị Mai Thị Tâm chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị tham gia chương trình và cảm nhận rõ ý nghĩa thiết thực mà hoạt động mang lại.

“Công việc giảng dạy khá bận rộn nên tôi ít có điều kiện đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chương trình không chỉ thuận tiện mà còn giúp tôi yên tâm hơn về tình trạng sức khỏe của mình”, chị Tâm chia sẻ.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan phát biểu

Cùng chung cảm nhận, chị Nguyễn Thị Song Giang cho biết, đặc thù công việc tại nhà máy với cường độ cao, thường xuyên tăng ca khiến nhiều nữ công nhân khó sắp xếp thời gian thăm khám. “Những chương trình như thế này thực sự rất cần thiết, giúp chúng tôi có cơ hội kiểm tra sức khỏe, đặc biệt là các bệnh lý phụ khoa mà trước đây còn chủ quan”, chị Giang bày tỏ.

Trao quà cho nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, khẳng định, Công đoàn luôn xác định việc chăm lo sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản cho nữ đoàn viên, là nhiệm vụ trọng tâm. Việc phối hợp giữa LĐLĐ Thành phố và Bệnh viện Hùng Vương trong tổ chức hội nghị lần này được xem là mô hình hiệu quả, thiết thực.

Trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động tư vấn, khám bệnh, tặng áo dài cho các nữ đoàn viên, nữ công nhân

Thông qua các hoạt động tư vấn, khám bệnh, chúng tôi mong muốn giúp chị em nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe, từ đó ổn định cuộc sống và yên tâm lao động.

Nữ công nhân lao động khám, tầm soát bệnh tại chương trình

Tại hội nghị, hơn 250 nữ đoàn viên, người lao động được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương tư vấn chuyên sâu về sức khỏe sinh sản, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.

Niềm vui của các nữ công nhân khi được tặng những bộ áo dài miễn phí

Cùng ngày, UBND nhiều phường, xã phối hợp cùng Trung tâm Y tế khu vực thuộc địa bàn TPHCM tổ chức chương trình khám sức khỏe và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Người dân khám bệnh, sơ cứu vết thương tại Trạm y tế xã Phú Giáo

Tại xã Phú Giáo, khoảng 200 người dân, chủ yếu là các nhóm đối tượng ưu tiên như người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách có mặt tại Trạm y tế xã từ sớm.

Người dân phường Lái Thiêu được tư vấn, khám bệnh

Tại phường Lái Thiêu, Phú Lợi, Bến Cát, xã Bàu Bàng chương trình đã tổ chức khám sàng lọc cho khoảng 300 người, gồm người từ 45 tuổi trở lên và người dưới 45 tuổi có nghi ngờ bệnh lý tim mạch, đái tháo đường.

Người dân xã Bàu Bàng kiểm tra sức khỏe tại Trạm y tế xã

Người dân được kiểm tra sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết, đồng thời được tư vấn cụ thể về chế độ dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt và cách phòng, chống các bệnh thường gặp.

Tại Trạm y tế phường Bến Cát, người dân có mặt từ sớm để khám bệnh

Đặc biệt, chương trình chú trọng tầm soát các bệnh lý phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch cũng như các yếu tố nguy cơ như béo phì, rối loạn lipid máu.

TÂM TRANG

Từ khóa

LĐLĐ TPHCM Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Kim Nghị quyết 72-NQ/TW Nữ công nhân Lái Thiêu Bàu Bàng tầm soát tư vấn nữ công nhân người lao động công đoàn

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn