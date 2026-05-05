Vì sao phải tiêm vaccine đúng lịch và đủ liều?

Nhiều phụ huynh quên lịch tiêm chủng cho trẻ hoặc tiêm mũi đầu bỏ những mũi sau. Ths.BS.CK1 Hoàng Thị Phương Dung – Nhi đồng 315 (thuộc Hệ Thống Y Tế 315), khẳng định: Dù việc tiêm vắc-xin là bắt buộc hay tự nguyện, điều quan trọng nhất là tiêm đúng lịch và đủ liều. Việc trì hoãn tiêm chủng sẽ khiến trẻ có những "khoảng trống" miễn dịch, tạo điều kiện cho vi khuẩn, vi-rút tấn công ngay khi gặp môi trường thuận lợi.

Sau thời gian dài vận động, tuyên truyền và tăng cường việc hướng dẫn người dân hiểu biết hơn về các chiến dịch tiêm chủng, đến nay mọi người đều có ý thức hơn trong việc phòng chống bệnh tật.

Tiến thêm bước nữa, mục tiêu Tiêm chủng trọn đời là chiến lược bảo vệ sức khỏe bằng cách thiết lập lộ trình tiêm phòng phù hợp với mọi độ tuổi từ sơ sinh, trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người trưởng thành, phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Hiện nay, tại Hệ thống Y tế Nhi Đồng 315 và Tiêm chủng 315 tự hào cung cấp danh mục vắc-xin đa dạng, giúp bảo vệ toàn diện sức khỏe cho trẻ em, gia đình và cộng đồng

Các mũi tiêm bắt buộc (0 - 5 tuổi)

Trong chương trình Tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam, các mũi tiêm được coi là "bắt buộc" để bảo vệ trẻ khỏi những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất bao gồm:

Giai đoạn

Các loại vắc-xin/Bệnh phòng ngừa

Sơ sinh

Lao (BCG)

Viêm gan B (VGB) mũi 0 trong vòng 24h

2 tháng

Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, VGB, HiB (5 trong 1) mũi 1 + Bại liệt uống lần 1– Rota lần 1

3 tháng

Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, VGB, HiB (5 trong 1) mũi 2 + Bại liệt uống lần 2 – Rota lần 2

4 tháng

Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, VGB, HiB (5 trong 1) mũi 3 + Bại liệt uống lần 3

5 tháng

Bại liệt tiêm mũi 1

9 tháng tuổi

Vắc-xin có chứa thành phần sởi

Bại liệt tiêm mũi 2

12 tháng tuổi

Viêm não Nhật Bản mũi 1

Viêm não Nhật Bản mũi 2 (cách mũi 1 tối thiểu 2 tuần)

18 tháng tuổi

Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván (DPT) mũi 4

Vắc-xin có chứa thành phần Sởi – Rubella

24 tháng tuổi

Viêm não Nhật Bản mũi 3 (cách mũi 1 tối thiểu 12 tháng)

7 tuổi

Vắc-xin phối hợp có chứa thành phần Uốn ván – Bạch hầu giảm liều



Ngoài tiêm chủng bắt buộc, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đến 5 tuổi có thể tiêm chủng tự nguyện những vắc-xin nào?

Bộ Y Tế vừa cấp phép lưu hành vắc xin phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71, chỉ định cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có vắc xin phòng bệnh tay chân miệng. Vắc xin phòng bệnh tay chân miệng sẽ sớm có mặt tại Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng 315 để góp phần bảo vệ sức khỏe cho trẻ em Việt Nam

Các vắc-xin tự nguyện quan trọng cho trẻ từ 0 – 5 tuổi:

- Từ 2 – 6 tháng: 6 trong 1, phế cầu khuẩn, não mô cầu nhóm B, ACYW 135

- Từ 6 – 12 tháng: Cúm mùa, Sởi – Quai bị – Rubella (phòng 3 bệnh cùng lúc), Viêm não Nhật Bản loại thế hệ mới, não mô cầu nhóm BC

- Từ 12 tháng: Thuỷ đậu, viêm gan A

- Trên 2 tuổi: Thương hàn, tả

- Từ 4 tuổi: Sốt xuất huyết, nhắc lại Sởi – Quai bị – Rubella, 4 trong 1

Ths.BS.CK1 Hoàng Thị Phương Dung cho biết: Việc tiêm thêm vắc-xin tự nguyện không chỉ là "tiêm thêm" mà còn mang lại những lợi ích thiết thực sau:

· Lấp đầy khoảng trống miễn dịch: Chương trình tim chủng mở rộng (TCMR) hiện nay tập trung vào các bệnh có nguy cơ bùng phát. Tuy nhiên, các bệnh như viêm phổi do Phế cầu lại là những nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ dưới 5 tuổi phải nhập viện. Vắc-xin dịch vụ giúp bảo vệ trẻ khỏi những tác nhân này.

· Giảm số lần tiêm và tác dụng phụ: Các loại vắc-xin phối hợp, ví dụ như: 6 trong 1, Sởi – Quai bị – Rubella, … tích hợp nhiều loại bệnh trong một mũi tiêm; hay vắc-xin phế cầu 20 chủng, cúm tứ giá, … tích hợp nhiều chủng của cùng một loại vi khuẩn hay vi-rút trong một mũi tiêm.

· Công nghệ vắc-xin tiên tiến: Nhiều vắc-xin tự nguyện, ví dụ như vắc-xin phòng viêm màng não do não mô cầu ACYW 135 thế hệ mới có khả năng tạo miễn dịch sớm hơn, bền vững hơn và độ tuổi tiêm không giới hạn.

· Bảo vệ trẻ trong môi trường tập thể: Khi trẻ bắt đầu đi học mầm non, nguy cơ lây nhiễm chéo các bệnh như cúm, thủy đậu, … là rất cao. Tiêm chủng đầy đủ giúp trẻ phòng bệnh tốt hơn.

Ths.BS.CK1 Hoàng Thị Phương Dung – Nhi đồng 315 (thuộc Hệ Thống Y Tế 315)

Ths.BS.CK1 Hoàng Thị Phương Dung – Nhi đồng 315 (thuộc Hệ Thống Y Tế 315) nhấn mạnh: Dù việc tiêm vắc-xin là bắt buộc hay tự nguyện, điều quan trọng nhất là tiêm đúng lịch và đủ liều. Việc trì hoãn tiêm chủng sẽ khiến trẻ có những "khoảng trống" miễn dịch, tạo điều kiện cho vi khuẩn, vi-rút tấn công ngay khi gặp môi trường thuận lợi. Đáng quan ngại hơn, việc trì hoãn tiêm chủng trong mùa dịch mới chính là hành động khiến trẻ rơi vào vòng nguy hiểm, vì khi đó trẻ hoàn toàn không có vũ khí để chống lại vi-rút thực sự đang lưu hành ngoài cộng đồng.