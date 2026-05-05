Bộ Y tế phát cảnh báo về bệnh do virus Hanta lây truyền từ chuột

Ngày 5-5, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin về cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liên quan chùm ca bệnh do virus Hanta ghi nhận trên một tàu du lịch quốc tế, đồng thời khuyến cáo biện pháp phòng ngừa.

Theo WHO, đầu tháng 5-2026 ghi nhận chùm ca viêm đường hô hấp cấp nặng trên tàu du lịch hành trình từ Argentina qua nam Đại Tây Dương.

Đến ngày 4-5, có 7 trường hợp viêm đường hô hấp cấp (2 ca xác nhận nhiễm virus Hanta, 5 ca nghi ngờ), trong đó 3 trường hợp tử vong, 1 ca nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ.

Tàu có 147 người thuộc 23 quốc tịch nhưng không ghi nhận người Việt Nam.

Virus Hanta lây nhiễm từ chuột sang người.

Virus Hanta là nhóm virus lây từ động vật gặm nhấm sang người, chủ yếu qua tiếp xúc với nước tiểu, phân, nước bọt của chuột hoặc hít phải bụi có chứa mầm bệnh tại khu vực chuột sinh sống. Thời gian ủ bệnh thường 2-4 tuần.

Người bệnh có thể sốt, đau đầu, đau cơ, rối loạn tiêu hóa; trường hợp nặng xuất hiện ho, khó thở, tụt huyết áp. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu là chăm sóc hỗ trợ.

Cục Phòng bệnh cho biết, đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do virus Hanta trên người. Tuy nhiên, để chủ động phòng ngừa, người dân cần hạn chế tiếp xúc với chuột và chất thải của chuột.

Khi dọn dẹp khu vực có dấu vết chuột phải mang khẩu trang, làm ẩm trước bằng dung dịch tẩy rửa, không quét khô hoặc dùng máy hút bụi; rửa tay kỹ sau khi dọn dẹp; bảo quản thực phẩm kín, thu gom rác thường xuyên và bịt kín các khe hở để ngăn chuột xâm nhập.

QUỐC KHÁNH