Miễn phí tầm soát ung thư tuyến tiền liệt cho 1.000 người

Ngày 20-4, Bệnh viện Bình Dân cho biết, nhằm phát hiện sớm, điều trị hiệu quả và nâng cao nhận thức về ung thư tuyến tiền liệt, bệnh viện phối hợp với Tổ chức Project Vietnam Foundation (PVNF) triển khai “Tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt cho 1.000 người”.

Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân tư vấn cho người bệnh

Chương trình dành cho nam giới từ 50 tuổi và nam giới từ 40 tuổi có cha, anh em trai mắc ung thư tuyến tiền liệt. Người tham gia được miễn phí hoàn toàn: khám và tư vấn chuyên sâu cùng bác sĩ chuyên khoa tiết niệu; xét nghiệm định lượng PSA toàn phần trong máu (“chỉ số vàng” trong tầm soát ung thư tuyến tiền liệt) và siêu âm bụng tổng quát (khảo sát tuyến tiền liệt).

Chương trình thực hiện từ ngày 20-4 đến khi nhận đủ 1.000 người tại Bệnh viện Bình Dân (371 Đường Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, TPHCM). Người dân đăng ký qua tổng đài (028) 3839 4747 hoặc Zalo OA Bệnh viện Bình Dân từ 7 giờ đến 16 giờ các ngày trong tuần.

Theo dữ liệu từ Globocan 2022, ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến thứ hai ở nam giới trên toàn cầu với hơn 1,47 triệu ca mắc mới mỗi năm. Tại Việt Nam, căn bệnh này đứng thứ 4 trong số các loại ung thư thường gặp ở phái mạnh. Đáng lo ngại hơn, dù tỷ lệ mắc chuẩn hóa theo độ tuổi tại Việt Nam thấp hơn so với các nước Âu Mỹ, nhưng tỷ lệ tử vong lại cao đáng báo động. Nguyên nhân chính là do tâm lý chủ quan, khiến đa số người bệnh chỉ đi khám và được chẩn đoán khi đã ở giai đoạn muộn, làm hạn chế hiệu quả điều trị.

THÀNH AN