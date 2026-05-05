Vụ học sinh ngộ độc thực phẩm ở Cà Mau: Không có mẫu thức ăn để xét nghiệm

Ngày 5-5, Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế Cà Mau) cung cấp một số thông tin liên quan vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau vào ngày 24-4.

Trường Tiểu học Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

Theo Chi cục An toàn thực phẩm, đây là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể cấp tính, xảy ra trong thời gian ngắn, liên quan đến bữa ăn tập thể tại trường. Thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc là cơm chiên. Điều tra dịch tễ cho thấy: tỷ lệ học sinh bị ngộ độc ở nhóm ăn cơm chiên là hơn 48%, ở nhóm không ăn là 5%. Tuy nhiên, do không lấy được mẫu thực phẩm (không còn thực phẩm thừa, không có mẫu lưu) và mẫu bệnh phẩm nên chưa đủ cơ sở khẳng định nguyên nhân bằng xét nghiệm.

Trước đó, sáng 24-4, bếp ăn không đồng thuộc Hội Phụ nữ xã Vĩnh Lộc phát 390 suất ăn miễn phí cho học sinh, trong đó có 378 học sinh sử dụng suất ăn. Các suất ăn được mua từ 5 cơ sở gồm: cơm chiên (do ông L.H.G., ngụ xã Vĩnh Lộc, cung cấp với 100 suất), bánh mì thịt heo quay, bánh bao chiên, mì trộn và xôi mặn.

Các em học sinh sau khi ăn có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, nhức đầu. Có 63 học sinh phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Dân. Sau thời gian điều trị tích cực, sức khoẻ các em đã ổn định nên đã xuất viện.

Qua vụ việc, Chi cục An toàn thực phẩm Cà Mau đề nghị UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm. Các trường học thực hiện nghiêm quy định về tổ chức bếp ăn tập thể; khi tiếp nhận suất ăn từ đơn vị bên ngoài phải kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn của đơn vị cung cấp, nguồn gốc thực phẩm và quy trình vận chuyển, phân phối; thực hiện lưu mẫu đối với món ăn có từ 30 người ăn trở lên.

Tin liên quan Bộ Y tế đề nghị điều tra vụ các em học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Cà Mau

TẤN THÁI