Lần đầu tiên triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo tại Côn Đảo

Từ chỗ chỉ thực hiện các kỹ thuật y tế cơ bản, đến nay, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Sáng 6-5, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (TPHCM) đã chạy thận nhân tạo cho 3 người bệnh suy thận mạn đầu tiên. Kỹ thuật do đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Thống Nhất trực tiếp hỗ trợ triển khai và chuyển giao chuyên môn.

Đây là dấu mốc rất đặc biệt đối với ngành y tế TPHCM nói chung và người dân đặc khu Côn Đảo nói riêng. Trước đây, bệnh nhân suy thận mạn buộc phải rời đảo vào đất liền để lọc máu định kỳ, phát sinh chi phí lớn và áp lực tâm lý kéo dài.

Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo ngay tại Côn Đảo giúp người bệnh được tiếp tục điều trị ngay nơi mình sinh sống. Đặc biệt, việc làm chủ kỹ thuật này còn giúp cho người bệnh suy thận đang chạy thận định kỳ tại nhiều địa phương khác có thể an tâm hơn khi đến du lịch, công tác hoặc lưu trú ngắn ngày tại Côn Đảo mà không còn phải lo ngại gián đoạn điều trị lọc máu.

Đây cũng là kết quả của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối của TPHCM ra hỗ trợ Côn Đảo, được ngành y tế thành phố triển khai liên tục từ tháng 9-2025 đến nay. Nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của TPHCM đã tham gia chương trình như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Nhi Đồng thành phố, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM.

Từ chỗ chỉ thực hiện các kỹ thuật y tế cơ bản, đến nay, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, xử trí hiệu quả nhiều ca cấp cứu và bệnh lý phức tạp ngay tại đảo. Qua đó làm giảm đáng kể các trường hợp phải chuyển viện bằng tàu hoặc trực thăng. Người dân ở vùng biển đảo được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương mình sinh sống.

KHÁNH CHI