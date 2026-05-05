TPHCM: 4 trường học dừng tổ chức ăn bán trú do lo ngại về thực phẩm

Ngày 5-5, có 4 trường tiểu học và THCS trên địa bàn các phường Tân Hưng, Tân Thuận và Tân Mỹ (TPHCM) đồng loạt dừng tổ chức ăn bán trú, do có chung đơn vị cung cấp suất ăn với trường tiểu học có học sinh bị nghi ngộ độc thực phẩm.

Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận).

Theo đó, trong thông báo Trường THCS Trần Quốc Tuấn (phường Tân Hưng, TPHCM) gửi phụ huynh học sinh có nội dung: "Từ ngày 4-5-2026, nhà trường áp dụng thời khóa biểu mới. Tất cả học sinh không học bán trú, cha mẹ học sinh sắp xếp thời gian đưa đón học sinh theo lịch học của thời khóa biểu mới".

Đại diện nhà trường cho biết, việc tạm dừng tổ chức ăn bán trú xuất phát từ nguyên nhân chờ kết quả kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm vừa xảy ra tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TPHCM).

Được biết, trước khi quyết định tạm dừng tổ chức ăn bán trú, nhà trường đã tổ chức họp ban đại diện cha mẹ học sinh, lấy ý kiến phụ huynh. Theo đó, đa số phụ huynh đều đồng thuận với việc tạm dừng tổ chức ăn bán trú nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Tân Mỹ, TPHCM), khoảng 1.300 học sinh của trường đã dừng ăn bán trú từ hôm qua (4-5). Toàn trường chuyển sang dạy học 1 buổi/ngày.

Như vậy, tính đến ngày 5-5, có 4 trường tiểu học và THCS gồm: Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận), Tiểu học Tân Hưng (phường Tân Hưng), THCS Trần Quốc Tuấn (phường Tân Hưng) và Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Tân Mỹ) dừng tổ chức ăn bán trú do có cùng công ty cung cấp suất ăn.

Trong đó, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh chuyển qua dạy học 1 buổi/ngày, ba trường còn lại vẫn dạy học 2 buổi/ngày, phụ huynh tự sắp xếp đưa đón và lo bữa ăn trưa cho học sinh.

Trước đó, các trường này tổ chức ăn bán trú với mức thu 35.000 đồng/ngày/học sinh gồm một suất ăn trưa và một phần ăn xế.

Hiện nay, vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm vào chiều tối ngày 24-4 đang chờ kết quả xác minh của cơ quan chức năng. Trường này đã tạm dừng tổ chức ăn bán trú từ ngày 28-4.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 do UBND TPHCM ban hành, các trường phổ thông sẽ kết thúc năm học trước ngày 31-5. Như vậy, học sinh còn khoảng 3 tuần trước khi tham gia lễ tổng kết năm học.

THU TÂM