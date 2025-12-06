Y tế - Sức khỏe

Khẩn tìm người thân bé trai bị tai nạn giao thông ở TPHCM

SGGPO

Ngày 6-12, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) phát đi thông báo khẩn tìm người thân của một bé trai bị tai nạn giao thông, hiện đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Bệnh nhi được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, không có người thân bên cạnh
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi nam được người đi đường đưa vào viện trong tình trạng hoảng loạn, trên đầu có vết thương hở lộ sọ và nhiều chấn thương khác.

Nhân chứng cho biết bé đi cùng mẹ và gặp tai nạn. Người mẹ đã được chuyển đến Bệnh viện Quân y Quân đoàn 4, còn bé trai được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Hiện bệnh nhi đã tỉnh táo, tiếp xúc được, nhưng do quá hoảng sợ nên chưa thể cung cấp thông tin cá nhân hay liên lạc với người thân.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức kêu gọi người dân, ai là người thân hoặc có thông tin liên quan đến bệnh nhi, xin liên hệ với khoa Ngoại thần kinh hoặc Phòng Công tác xã hội của bệnh viện. Điện thoại: 096.253.4646.

GIAO LINH

Từ khóa

Thủ Đức Cấp cứu tai nạn TNGT Bệnh viện Quân đoàn 4 Bệnh viện thành phố Thủ Đức Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tìm người thân khẩn cấp SOS

