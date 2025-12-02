Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu làm chủ kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim tạm thời

Các ca lâm sàng được báo cáo cho thấy hiệu quả điều trị ổn định, bảo đảm an toàn và tuân thủ đúng phác đồ chuyên môn

Tại chương trình, 2 đơn vị đã đánh giá toàn diện các nội dung chuyển giao: quy trình kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim tạm thời, kiểm soát vô khuẩn, xử trí tình huống trong can thiệp và chăm sóc sau thủ thuật.

Theo đánh giá của các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã tiếp nhận vững vàng quy trình kỹ thuật, thực hiện thành thạo các bước từ chỉ định, thao tác đặt điện cực, vận hành thiết bị đến theo dõi người bệnh sau can thiệp. Các ca lâm sàng được báo cáo cho thấy hiệu quả điều trị ổn định, bảo đảm an toàn và tuân thủ đúng phác đồ chuyên môn.

BS-CKII Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu phát biểu tại buổi lễ tổng kết và nghiệm thu

Phát biểu tại buổi tổng kết và nghiệm thu, BS-CKII Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu gửi lời cảm ơn đến Bệnh viện Chợ Rẫy vì sự hỗ trợ tận tâm và đồng hành xuyên suốt quá trình triển khai. Bệnh viện cam kết tiếp tục duy trì, cập nhật và mở rộng các kỹ thuật chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tim mạch cho người dân.

Việc nghiệm thu gói kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim tạm thời nằm trong khuôn khổ Đề án 1816 “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”. Kỹ thuật này giúp bệnh nhân được tiếp cận dịch vụ chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm thời gian chuyển tuyến, tăng cơ hội cấp cứu kịp thời đối với các trường hợp rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

KHÁNH CHI