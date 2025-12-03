Khoa học - công nghệ là động lực then chốt nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Ngày 3-12, tại tọa đàm “Bước tiến trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh”, TS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế), khẳng định, khoa học - công nghệ là động lực then chốt để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tăng cường năng lực của hệ thống y tế quốc gia.

Tọa đàm "Bước tiến trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh" nằm trong Tuần lễ khoa học - công nghệ Vinfuture 2025

TS Nguyễn Ngô Quang nhận định, năm 2025 là thời điểm y tế toàn cầu đối diện với nhiều biến động. Nhân loại tiếp tục đối mặt với những thách thức phức tạp như sự gia tăng mạnh mẽ của các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là ung thư, tiểu đường và tim mạch. Cùng với đó, các bệnh truyền nhiễm tái xuất hiện và mới nổi gây áp lực lớn lên hệ thống y tế, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng nguy cơ dịch bệnh.

Sự chênh lệch trong tiếp cận dịch vụ y tế giữa các quốc gia ngày càng rõ rệt, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới sáng tạo để tạo ra các giải pháp y tế chính xác, hiệu quả và bền vững hơn. Song hành với những thách thức là cơ hội chưa từng có từ sự bùng nổ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ gen và vật liệu sinh học trong chẩn đoán và điều trị bệnh...

TS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế)

Tại sự kiện, các nhà khoa học hàng đầu thế giới đã chia sẻ nhiều nghiên cứu đột phá đang góp phần định hình lại cách nhân loại phát hiện và điều trị bệnh. Từ liệu pháp thực khuẩn thể chống kháng thuốc, các hướng tiếp cận mới trong vi sinh học tế bào, công nghệ in 3D trong phẫu thuật đến những tiến bộ về khoa học thính giác, các thành tựu này mở ra phương pháp điều trị chính xác hơn, ít xâm lấn và hiệu quả vượt trội.

GS Pascale Cossart, một nhà nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực vi sinh vật học tế bào, trình bày nghiên cứu giải mã cơ chế vi khuẩn xâm nhập và “ẩn náu” trong tế bào người, đặt nền móng cho liệu pháp nhắm trúng đích đối với bệnh truyền nhiễm. GS Ana Belén Elgoyhen (Đại học Buenos Aires- Argentina) giới thiệu các phát hiện nền tảng về sinh lý thính giác, giúp lý giải sự nhạy cảm với tiếng ồn và mở ra hướng điều trị ù tai, mất thính lực...

Những nghiên cứu này cho thấy, công nghệ đang trở thành chìa khóa cho tương lai của y học, đặc biệt ở 3 trụ cột: phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh.

VĨNH XUÂN