Bí thư Thành ủy TPHCM khen ê-kíp tái nối bàn tay sản phụ mang song thai

Chiều 4-12, tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (phường Phú Lợi, TPHCM) đã diễn ra Lễ trao thư khen của Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và bằng khen của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho các tập thể và cá nhân Bệnh viện Đa khoa Bình Dương sau khi thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp: nuôi tạm và tái nối bàn tay đứt lìa cho bệnh nhân đang mang song thai 34 tuần.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy TPHCM và Ban Giám đốc, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TPHCM và lãnh đạo Sở Y tế TPHCM trao thư khen của Bí thư Thành ủy TPHCM cho bác sỹ Võ Thái Trung

Trong thư khen, thay mặt lãnh đạo TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trân trọng gửi đến bác sĩ Võ Thái Trung và toàn thể ê-kíp phẫu thuật, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương lời khen ngợi và biểu dương sâu sắc trước những nỗ lực, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm trong một nhiệm vụ đầy thách thức vừa qua – thực hiện thành công một ca phẫu thuật đặc biệt giàu tính nhân văn: nối lại bàn tay phải cho người bệnh đang mang song thai 34 tuần. Thành công mà bác sỹ và ê-kíp đạt được không chỉ là dấu ấn nghề nghiệp đáng tự hào mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và y đức của đội ngũ thầy thuốc TPHCM.

Thành phố tin tưởng rằng những thành tựu mà bác sỹ và ê kíp đạt được sẽ tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ bác sỹ trẻ. Bí thư Thành ủy TPHCM kỳ vọng đội ngũ y tế TPHCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và thường xuyên đổi mới sáng tạo để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TPHCM và lãnh đạo Sở Y tế TPHCM trao bằng khen của Chủ tịch UBND cho các tập thể của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Tại buổi lễ, báo cáo với đoàn về quá trình điều trị cho bệnh nhân, bác sỹ Võ Thái Trung, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết, tháng 9-2025, bệnh nhân Lê Ngọc P. nhập viện trong tình trạng dập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa hoàn toàn bàn tay phải do tai nạn lao động. Nhằm bảo tồn tối đa mô sống, ê-kíp phẫu thuật đã áp dụng kỹ thuật ghép nuôi tạm bàn tay vào cẳng chân phải để duy trì tưới máu trong gần hai tháng – một giải pháp đòi hỏi trình độ vi phẫu cao, sự theo dõi chặt chẽ và phối hợp liên tục giữa các chuyên khoa, đặc biệt trong bối cảnh bệnh nhân mang song thai.

Ngày 28-11, dưới sự chỉ huy chuyên môn của Khoa Chấn thương Chỉnh hình, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài hơn 12 giờ để tách bàn tay khỏi vị trí ghép nuôi tạm và nối lại vào vị trí giải phẫu cũ. Ê-kíp đã tái lập hoàn chỉnh hệ thống mạch máu, thần kinh và gân cơ với độ tinh vi cao, góp phần phục hồi bàn tay và bảo toàn chức năng chi thể cho bệnh nhân.

Để kịp thời động viên và ghi nhận thành tích xuất sắc này, Chủ tịch UBND TPHCM cũng đã trao tặng bằng khen cho ba tập thể gồm: Bệnh viện Đa khoa Bình Dương; Khoa Chấn thương Chỉnh hình; Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức và bác sỹ Võ Thái Trung, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Chấn thương Chỉnh hình.

PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM thăm hỏi bệnh nhân Lê Ngọc P.

