Khánh Hòa: Trong một tháng, bệnh viện tiếp nhận 5 trẻ nuốt đồng xu

Ngày 3-12, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, trong tháng 11, đơn vị nội soi đã tiếp nhận 5 trường hợp trẻ nuốt đồng xu phải cấp cứu.

Đây đều là các tai nạn xảy ra khi trẻ vui chơi tại nhà, phụ huynh không kịp trở tay. Trường hợp gần nhất là bé trai 3 tuổi ở xã Khánh Vĩnh, nhập viện đêm 25-11 trong tình trạng quấy khóc nhiều.

Gia đình cho biết bé vô tình nuốt đồng xu khi đang chơi. Kết quả chụp CT cho thấy dị vật nằm trong dạ dày. Các bác sĩ đã khẩn trương nội soi và lấy ra đồng xu vào rạng sáng 26-11. Bé đã ổn định và xuất viện sau đó.

Đồng xu nằm trong dạ dày trẻ. Ảnh: BV Đa khoa Khánh Hòa

Theo các bác sĩ, trung bình mỗi tháng bệnh viện ghi nhận khoảng 15 ca hóc dị vật ở cả trẻ em và người lớn. Việc liên tiếp tiếp nhận 5 ca nuốt đồng xu trong thời gian ngắn là dấu hiệu đáng lo ngại, cảnh báo nguy cơ tai nạn cao đối với trẻ nhỏ.

Việc dị vật rơi vào đường thở có thể gây tắc nghẽn cấp tính, đe dọa tính mạng. Ngay cả khi xuống đường tiêu hóa, dị vật vẫn có thể gây tổn thương, nhất là những vật sắc nhọn.

Phụ huynh tuyệt đối không để trẻ tự chơi với đồ vật nhỏ; luôn quan sát trẻ; loại bỏ vật dễ nuốt khỏi tầm với. Khi nghi trẻ nuốt hoặc hóc dị vật, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có phương tiện nội soi để xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

HIẾU GIANG