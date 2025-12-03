Y tế - Sức khỏe

Bệnh nhân phải phẫu thuật 3 lần, truyền 20 lít máu vì sốt xuất huyết

SGGPO

Do biến chứng sốt xuất huyết, nữ bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, vỡ gan, suy thận, nhiễm trùng huyết. Sau 3 tuần điều trị, viện phí đã lên hơn 500 triệu đồng trong khi gia đình không còn khả năng chi trả. 

Ngày 3-12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết đang điều trị một trường hợp sốc sốt xuất huyết nguy kịch.

Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị Dung (34 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), làm thuê tại TPHCM. Ngày 9-11, chị được người dân cùng xóm trọ đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng tụt huyết áp, xanh xao.

Qua thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốt xuất huyết ngày thứ 5, biến chứng sốc mất máu đe dọa tính mạng. Hội chẩn khẩn cấp, ê-kíp quyết định phẫu thuật thám sát và cầm máu.

Theo ThS-BS Phạm Thị Thảo Uyên, Khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, vị trí xuất huyết khá đặc biệt (vỡ gan) nên việc cầm máu gặp nhiều khó khăn. Ê-kíp thực hiện 3 lần phẫu thuật và quá trình điều trị, bệnh nhân phải truyền hơn 20 lít máu cùng chế phẩm.

Sau đó, bệnh nhân tiếp tục đối mặt với suy thận, viêm phổi, nhiễm trùng huyết, bội nhiễm. Các bác sĩ đã sử dụng kháng sinh thế hệ mới nhưng chưa kiểm soát được tình trạng nhiễm trùng.

“Hiện nay, nặng nề nhất là tình trạng nhiễm trùng và suy thận. Ê-kíp đang nỗ lực hết sức nhưng thời gian điều trị chắc chắn kéo dài vì nhiều biến chứng dai dẳng", BS Thảo Uyên chia sẻ.

Hoàn cảnh bệnh nhân rất éo le. Thời điểm nhập viện, chị Dung không có BHYT nên viện phí đến nay hơn 511 triệu đồng. Bệnh viện đã hỗ trợ mua BHYT nhưng đến ngày 10-12 trở đi mới được hưởng quyền lợi.

951234e9-eaf1-4599-93b2-c038d9f4fe2f.jpg
Ê-kíp truyền hơn 20 lít máu và chế phẩm để giữ tính mạng bệnh nhân

Chị Dung là mẹ đơn thân. Con gái 9 tuổi đang gửi ông bà ngoại nuôi dưỡng. Ông bà tuổi cao sức yếu, thuộc diện hộ cận nghèo, cuộc sống rất khó khăn.

Tại TPHCM, chị Dung kiếm sống bằng nghề phục vụ ở quán ăn, hàng tháng gửi tiền về quê.

Anh Nguyễn Văn Khánh, em trai bệnh nhân, cho biết gia đình đã vay mượn khắp nơi, bán mọi thứ có giá trị để tạm ứng viện phí nhưng như muối bỏ bể. Hiện gia đình hoàn toàn bế tắc.

Theo Bộ Y tế, từ tháng 12-2024 đến nay, cả nước ghi nhận 156.601 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái; 31 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, tăng 5 ca so với 2024.

GIAO LINH

