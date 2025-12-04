Năm 2025: Số lượng bệnh nhân khám ung thư tại TPHCM tăng 22%

Bệnh viện Ung bướu TPHCM ước tính trong năm 2025 sẽ tiếp nhận hơn 1.080.000 lượt bệnh nhân đến khám, tăng 22% so với năm 2024. Số ca mắc ung thư mới dự kiến là 42.156 trường hợp, trong đó ung thư tuyến giáp chiếm tỷ lệ cao nhất với 23,2%, tiếp theo là ung thư vú (18,1%).

Người bệnh chờ khám tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo phòng chống ung thư TPHCM lần thứ 28, khai mạc sáng 4-12, do Bệnh viện Ung bướu TPHCM phối hợp Hội Ung thư Việt Nam và Hội Ung thư TPHCM tổ chức. Hội thảo năm nay có chủ đề “Những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng ung thư: Hướng đến chăm sóc toàn diện và y học chính xác”.

Sự kiện quy tụ hơn 2.000 chuyên gia ung bướu từ khắp các tỉnh, thành trong nước cùng 27 chuyên gia quốc tế đến từ Pháp, Đức, Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Ngoài ra, còn có sự tham gia của đại diện các trường đại học y khoa, bệnh viện trung ương và địa phương.

Phát biểu tại hội thảo, TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, cho biết ung thư hiện là nguyên nhân gây tử vong sớm đứng thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau bệnh lý tim mạch, với hơn 180.400 ca mắc mới và trên 120.000 ca tử vong mỗi năm.

Tại hội thảo, các chuyên gia cùng thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng mạng lưới phòng chống ung thư tại Việt Nam; nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân từ phòng ngừa, tầm soát, phát hiện sớm, chẩn đoán đến điều trị và chăm sóc giảm nhẹ. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong y học ung thư, từng bước đưa Việt Nam tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế trong nghiên cứu và ứng dụng điều trị hiện đại.

Hội thảo năm nay diễn ra trong hai ngày 4 và 5-12, gồm 1 phiên toàn thể, các hội nghị vệ tinh, lớp đào tạo chuyên sâu, cùng hơn 20 phiên báo cáo chuyên ngành. Đặc biệt, có một phiên chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế, với nội dung liên quan đến lập kế hoạch xạ trị và tầm soát, xạ trị thích ứng, phẫu thuật nội soi hiện đại, can thiệp mạch điều trị ung thư gan, xét nghiệm phân tử và cá thể hóa điều trị và quản lý sau ung thư.

THÀNH SƠN