Khẩn trương bảo vệ, gia cố các công trình văn hóa, di tích

Bộ VH-TT-DL vừa có Công văn số 5908/BVHTTDL-VP về việc tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung bộ.

Đại nội Huế sau khi lũ rút

Trong đó, Bộ VH-TT-DL đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, khách du lịch; tổ chức đánh giá thiệt hại, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo lĩnh vực, ngành quản lý.

Các địa phương cần rà soát, thống kê các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ và khẩn trương triển khai biện pháp bảo vệ, gia cố kịp thời, bảo đảm giữ vững và toàn vẹn giá trị của các công trình.

Bộ cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin cơ sở thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, sạt lở đất để người dân nắm rõ tình hình; đồng thời tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ, nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái”.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ được yêu cầu kiểm tra, đánh giá thiệt hại, rà soát các công trình xây dựng, công trình đang thi công bị ảnh hưởng, triển khai ngay biện pháp khắc phục, phối hợp chặt chẽ với địa phương hỗ trợ người dân khôi phục sau thiên tai.

MAI AN