Cương quyết cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết

Chiều 20-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (BCĐ) chủ trì phiên họp thứ sáu của BCĐ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban c hỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tại phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật ngày 5-8-2025, các cơ quan đã xác định gần 40% kiến nghị là có cơ sở, với 834/2.092 kiến nghị tại 789 văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, phải bám sát mục tiêu Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, yêu cầu cơ bản phải hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật trong năm 2025 và "không thể chậm trễ hơn".

Vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký quyết định ban hành Kế hoạch chỉ đạo thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất; với tất cả sự trong sáng, vô tư tập trung rà soát, tháo gỡ được các vướng mắc trong hệ thống pháp luật; thể chế hóa được các chủ trương của Đảng; đảm bảo hệ thống pháp luật thông thoáng.

Cùng với đó, huy động được mọi nguồn lực, sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại cho phát triển, đặc biệt đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm nay và 2 con số trong những năm tiếp theo, để cả nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, hùng cường, thịnh vượng.

"Dứt khoát phải rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế để chuyển đổi trạng thái từ quản lý là chính và "không quản được thì cấm", sang trạng thái kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn, bảo đảm thông thoáng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, rà soát thật kỹ để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, các bộ ngành, địa phương, cương quyết cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, phiền toái, làm ách tắc phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát văn bản, xác định cụ thể phương án và lộ trình xử lý kịp thời văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình, hoàn thành chậm nhất trước ngày 1-10-2025.

Việc này nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý và thời gian cho các địa phương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế, ban hành mới các văn bản của địa phương trước tháng 6-2026.

Các bộ ngành, địa phương chủ động và chịu trách nhiệm việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; tập trung xử lý dứt điểm, hiệu quả các "điểm nghẽn" do quy định pháp luật trong năm 2025.

Đối với các vướng mắc, bất cập tại các dự án luật đã có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2025 thì các bộ, cơ quan tổng hợp, đề xuất xử lý ngay trong quá trình hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua.

Đối với các dự án luật chưa có trong chương trình thì xem xét, bổ sung vào chương trình để kịp thời xử lý...

