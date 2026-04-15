Khẳng định vị thế trung tâm của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước

Ngày 15-4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (Bộ VH-TT-DL) tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị”, thu hút khoảng 300 học giả, nhà quản lý, văn nghệ sĩ tham dự.

Biểu diễn chào mừng hội thảo khoa học quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Đinh Công Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, cho biết sự kiện được tổ chức nhằm nhanh chóng đưa tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW vào thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu và đời sống văn hóa. Các tham luận cho thấy sự đồng thuận cao về vị thế ngày càng trung tâm của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước, cũng như yêu cầu cấp thiết phải chuyển hóa các quan điểm của nghị quyết thành chính sách, nguồn lực và kết quả cụ thể.

Ban tổ chức cho biết đã nhận được 162 tham luận từ nhiều cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý. Nội dung tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn, gồm: hoàn thiện thể chế và đổi mới quản trị văn hóa; xây dựng hệ giá trị và con người Việt Nam; phát huy di sản gắn với thương hiệu; phát triển công nghiệp văn hóa; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhiều ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy “bảo tồn tĩnh” sang “bảo tồn động”, đẩy mạnh số hóa di sản, phát triển sản phẩm văn hóa - du lịch, gắn với kinh tế sáng tạo và thị trường. Trong khi đó, lĩnh vực công nghiệp văn hóa được nhìn nhận còn nhiều điểm nghẽn về pháp lý, hạ tầng số, bản quyền và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Các tham luận cũng chỉ ra nhiều thách thức như thể chế hóa còn chậm, đầu tư cho văn hóa chưa tương xứng, nguồn nhân lực thiếu và yếu, chuyển đổi số chưa đồng đều, chênh lệch thụ hưởng văn hóa giữa các vùng miền còn lớn, nguy cơ thương mại hóa và xâm phạm bản quyền trong môi trường số gia tăng.

Từ các thảo luận, hội thảo thống nhất quan điểm: phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới phải đặt văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; đồng thời xây dựng con người Việt Nam toàn diện, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và bảo vệ bản sắc trong môi trường số.

VĨNH XUÂN